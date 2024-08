– Igazi derbi elé nézünk, hiszen a tavalyi 2. és 3. helyezett csapatok mérik össze tudásukat pénteken a Messzi István Sportcsarnokban. A Nyíregyháza jelentősen megerősödött a nyáron, három minőségi játékost is tudtak igazolni. Az előző szezonban is megmutatták már, hogy nagyon erős a támadójátékuk, idén is a legjobb csapatok között lesznek véleményem szerint. Kedden csatlakoznak be újra a közös munkába válogatott játékosaink, három napunk lesz, hogy felkészüljünk erre a roppant fontos meccsre. Megvan a tervünk, hogyan lehetünk eredményesek pénteken. Szabó és Sallai játéka továbbra is kérdéses, ám aki bevethető lesz mindent megtesz majd, hogy itthon tartsuk a három pontot. Szurkolóink támogatására különösen szükségünk lesz, hiszen mint mondtam, igazi derbi előtt állunk. A hazai közönség buzdítása sokat segíthet számunkra – mondta a kecskemétiek sportigazgatója.

Az SG Kecskemét Futsal–Á Stúdió Nyíregyháza találkozó péntek este 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.