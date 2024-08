– A vártnál jelentősebben átalakult a keretünk, sőt mondhatom azt, hogy minőségi játékosokkal sikerült erősíteni, mondta Kohány Balázs a kalocsaiak vezetőedzője. – A Paksot Kalocsával összekötő Duna híd megépítésével játékos fronton is kinyíltak előttünk a lehetőségek, így három labdarúgó is érkezett a közeli Tolna vármegyéből. A kupamérkőzésre heti három edzéssel készültünk, de annyiból nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk, hogy négyből három csapat is lemondta az edzőmérkőzést. Egyet sikerült pótolni, egyet pedig korábban lekötöttünk, így összesen két felkészülési találkozót játszottunk. Szerencsére a kupa ellenfelünkről sikerült információkat szerezni. Biztos vagyok abban, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert a Tiszasziget csapata is jelentősen megerősödött. Nem is volt rossz csapat, mert a Csongrád-Csanád vármegyei első osztályú bajnokságban a dobogón végeztek. Ha igazak a hírek, akkor a nyáron hét játékossal erősödtek. A felkészülést akkor kezdték, amikor mi, így azt gondolom, hogy jó mérkőzésre van kilátás. A bajnokság megkezdéséig még van hátra három hét, de azért szeretnénk eredményesen szerepelni a Magyar Kupában is.

Fotó: Szentirmay Tamás

Az Anda Kalocsa FC–Tiszasziget SE találkozó vasárnap 16.30 órakor kezdődik a Kalocsa Molnár Ferenc Sport- és Szabadidőközpontban.