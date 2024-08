A játék képe alapján ilyen arányú győzelemmel is megérdemelten jutott tovább a MOL Magyar Kupa második fordulójába a Jánoshalma.

Paksi Péter, a Jánoshalma vezetőedzője: – Enyhén szólva nem ideális körülmények között készültünk az elmúlt három hétben. Sok játékos hiányzott a keretből – ma is öt –, sőt, van olyan játékosunk, aki még nem is edzett együtt a többiekkel. Többen a szabadságukat töltötték, ráadásul betegségek és sérülések is tizedeltek bennünket, tehát három héten át úgy készültünk, hogy az edzéseken rendre kilenc-tíz játékossal, azaz csak a keret felével tudtam találkozni. Úgyhogy bevallom, tartottunk ettől a mérkőzéstől, nem is alaptalanul, hiszen rangadó volt, a Kunbaja előttünk végzett a tavalyi bajokságban. Viszont amit a meccs előbb megbeszéltünk a játékosokkal, azt ma maximálisan betartották, és egészen remek futballal rukkoltak elő az első félidőben, aminek egy háromgólos előny lett az eredménye. A második félidőben nagyon be kellett osztanunk az erőnket, a padon új igazolások, fiatal játékosok, tehát mondhatom azt, hogy rutintalan játékosok ültek. Az a játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott, egy helyzete volt a vendégcsapatnak, mi viszont egy gyönyörű kontrából még növelni is tudtuk az előnyünket. Az előzmények fényében számomra is meglepetés volt ez a magabiztos, szép futball, amit ma nyújtani tudtunk. De motiváltak a srácok. Én a Szvesével két évvel ezelőtt megnyertem a Magyar Amatőr Kupát, és biztatom a játékosaimat, hogy próbáljunk meg hasonló élményt átélni. Továbbra is a főtáblán vagyunk, így akár erre is megvan a lehetőség, úgyhogy izgatottan várjuk a sorsolást, és három hét múlva a következő kört. Bízunk benne, hogy verhető csapattal találkozunk, illetve abban, hogy ha kell, bravúrt is végre tudunk hajtani. Ami a csapat állapotát illeti, biztos vagyok benne, hogy három hét múlva jóval előrébb tartunk majd, mint most, hiszen a jövő héttől talán már teljes lesz a keret. Gratulálok a srácoknak, mert taktikusan, okosan, szépen futballozva ejtettük ki a komoly játékerőt képviselő Kunbaját.