Hartai részről Csehi Tamást kérdeztük arról, hogyan várják a kupameccset:

A Harta célja hazai pályán a továbbjutás

Fotó: Bús Csaba

– Jó előjelekkel várjuk a mérkőzést, főleg azért, mert sikerült egyben tartanunk a csapatot. Ez a korábbi években nem volt jellemző, sokan jöttek-mentek, de most a legnagyobb erősségünk az, hogy ez nem történt meg. Emellett erősödtünk is, három kitűnő játékos érkezett hozzánk Báló Tamás, Varga Milán és Zsákovics Botond személyében. Szeretnénk továbbjutni, erre minden esélyünk meg is van jelenleg. Dolgozunk keményen, mindenki jár edzésre, sokat tudunk gyakorolni, ennek megfelelően én nagyon bizakodó vagyok a szezon előtt. A Füzesgyarmatról igyekeztünk információkat gyűjteni, amit biztosan tudunk, hogy az NB III-ból kiesve alaposan átalakult a keretük, öt alapemberük maradt igazából, a többiek cserélődtek. Jó mérkőzésre van kilátás, mely háromesélyes, de a hazai pálya nekünk kell, hogy előnyt jelentsen. Jól dolgoztunk az utóbbi három-négy hétben, jó a hangulat, a szurkolók is egyre többen kíváncsiak ránk, így bízom benne, hogy sok néző előtt harcoljuk ki a továbbjutást – mondta Csehi Tamás.

A Harta–Füzesgyarmat kupameccs szombaton 16 óra 30 perckor kezdődik.