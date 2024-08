Az edzőmeccset megelőzően a szurkolói ankétra is sokan ellátogattak, ahol Ivkovic Stojan szakmai igazgató és Sörös Jenő ügyvezető avatta be a szurkolókat az új igazolásokkal kapcsolatos tudnivalókról, valamint a felkészülés menetrendjéről. A Kecskemét kerete már teljesnek mondható.

Sokat rotált a szakmai stáb az egész mérkőzés során, majd az első, szorosabb negyedet követően (19-15) kezdett egyre nyílni az olló a kecskeméti kosarasok javára. Palánk alatt volt inkább eredményesebb a hazai gárda a folytatásban, a második negyed derekán viszont egy triplával nőtt tíz fölé a különbség, 34-22. A szünetre végül 44-29-cel mehettek a csapatok.

Jó iramban folytatták rövid szünet után a gárdák, három és fél perc után már 54-33 állt a táblán a KTE javára. Agresszív védekezés és szerzett labdák után rendre szép akciókat vezetett a Kecskemét, a záró etap előtt így 74-42 állt az eredményjelzőn. Fenntartotta masszív védekezését a KTE, és a támadások is rendre pontosan fejeződtek be, olykor pedig igencsak szép megoldásokat választottak a hírös városiak, és ez a végeredményen is tükröződött: 97-55.

– Ez volt az első felkészülési mérkőzésünk. Igyekeztünk a rotációban húsz perc körüli játékidőt adni. Jól szolgálta a felkészülésünk a mai. Köszönjük a TF-nek a fizikális és sportszerű meccset – értékelt röviden Ivkovic Stojan a mérkőzést követően.

A Kecskemét szakmai igazgatója komoly elismerést kapott

A kecskemétiek szakmai igazgatóját aztán a győzelemnél nagyobb megtiszteltetés is érte, amit a nemzeti ünnep alkalmából érdemelt ki. Magyarország Köztársasági Elnöke kiemelkedő sportolói és edzői pályafutása, valamint szövetségi kapitányként elért, nemzetközi szinten is kimagasló eredményei elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Ivkovic Stojan mesteredzőnek, a KTE Kosárlabda Klub szakmai igazgatójának, a magyar férfi kosárlabda-válogatott volt szövetségi kapitányának. A kitüntetést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a Honvédelmi Minisztérium és Sportért Felelős Államtitkársága képviseletében, a nemzeti ünnep alkalmából tartott központi ünnepségen, a Bálna Központban, augusztus 20-án.