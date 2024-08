A kupa első fordulójában rögtön pikáns mérkőzést rendeznek, amit természetesen mindkét oldalon izgatottan várnak a déli derbi előtt. A jánoshalmiak részéről Sarok Attila technikai vezetőt kérdeztük, hogyan készülnek a hazai kupameccsre.

A déli rangadón a hazai pálya előny lehet

Fotó: Pozsgai Ákos

– Heti három edzéssel készülünk a kupameccsre, nem a legideálisabb állapotban, hiszen sérülések is hátráltatnak minket. Vélhetően nem a legerősebb összeállításban tudunk majd kiállni, de mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért, bízunk a hazai pálya előnyében. A Kunbaját jól ismerjük, nem egyszerű ellenük futballozni, de Jánoshalmán még nem nyertek. A döntetlen persze most nem elég, utána kétszer tizenöt perc hosszabbítás jönne még, ami sokat ki tud venni a játékosokból. Gyakoroljuk a tizenegyeseket is, mindenre igyekeztünk felkészülni.

Sarok Attila elmondta, hogy az együttesnek négy távozója is volt. Lengyel Szabolcs egyetemi tanulmányait is szem előtt tartva a pécsi PTE-PEAC-hoz igazolt, így az NB III-ban is kipróbálhatja magát. Hajduk Levente visszatért Hódmezővásárhelyre, Rusák Áron Szerbiába igazolt, míg Kisa Péter befejezte pályafutását. Az érkezők oldalán Busa Bence (Hódmezővásárhely) nevét érdemes kiemelni, akinek NB II-es tapasztalata is van. Pócs Dániel a Szegedi VSE-től csatlakozik, Bácsalmásról pedig rögtön ketten csatlakoztak: Rajsli Dániel és Körmöczi Márk. Komáromból Erhardt Dominik, a Kecskeméti TE utánpótlásából pedig Ádelhardt Rajmund új arc, de a fiatalok közé tartozik Karácsony Rajmund is, aki Borotáról tette át székhelyét.

A Kunbaja kevéssel maradt le az előző idényben a bajnoki címről, most pedig a kupában szeretne újabb élményeket gyűjteni a klub. Idegenben is a győzelem a célja Varga Zoltánéknak.

– Lelkesen várjuk a kupameccset, de nekünk is vannak megoldásra váró feladataink, például az, hogy az új szabályok szerint a külföldi játékosoknak is kell már TAJ-szám. Három játékost nem tudtunk egyelőre elvinni orvoshoz, mivel a nyaralásukat nem tudták áttenni, így ők biztosan nem lépnek pályára a kupameccsen. Ettől függetlenül komolyan készülünk. Sokat nem lehet még tudni ilyenkor az ellenfelekről, de mi egyébként is azt valljuk, hogy mindig a saját játékunkat próbáljuk megvalósítani. Utána aztán kiderül, hogy ebből az ellenfél mennyit enged, de ha sikerül, akkor jó esélyünk van a győzelemre – mondta Varga Zoltán technikai vezető.