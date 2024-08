Pataki István szervező lapunknak elmondta, külön női versenyt is rendeznek, ha legalább 10 hölgy jelentkezik. A jelentkezéseket a helyszínen fogadják, illetve aki szeretne, előregisztráción is részt vehet e-mailben. Egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni. A nevezési díj 3500 forint, ami egy ebédet is tartalmaz. Kupát és érmet kapnak a nyertesek. A nevezéseket fél kilenctől várják a helyszínen, a verseny 10 órakor kezdődik.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A napot a TractoRock együttes koncertjével zárják. A zenészek este 8-kor lépnek fel a csarnok előtti téren. Minden érdeklődőt és versenyezni vágyót szeretettel várnak.