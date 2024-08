A jordániai U17-es világbajnokság keddi versenynapján a kötöttfogású 110 kilogrammos Czakó Zoltán döntőt birkózhatott. Nagy csatában győzte le a grúz és török ellenfelét, a tavalyi vb-döntős indiait viszont 18 másodperc alatt fektette kétvállra az elődöntőben. A fináléban azonban az ukránnal már nem bírt, így második lett – olvasható a Magyar Birkózó Szövetség közleményében.

Czakó Zoltán ezüstérmet szerzett a U17-es világbajnokságon

Fotó: Beküldött fotó

Ebben arról is beszámolnak, hogy a 48 kilogrammos Szuromi László és az 55 kilogrammos Zsitovoz Petro pedig bronzmérkőzést birkózhatott. Szuromi a törököt és a kirgizt múlta felül, a döntőbe jutásért azonban kikapott az üzbégtől, majd a bronzcsatában az orosztól is. Zsitovoz jordániait, románt és fehéroroszt győzött le, ráadásul az elődöntőben hatpontos előnyben volt, amikor kétvállra fektette őt az amerikai. Petya nagyot küzdött a harmadik helyért is, de az 1-1–es taktika az üzbégnek kedvezett, így Szuromihoz hasonlóan Zsitovoz is ötödik lett – írja a szövetség honlapján.