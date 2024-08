– Hagyományos programja volt a tábornak. Ez egy küzdelmi jellegű tábor. Akik ide jöttek, már évek óta visszajárnak és tudják, hogy itt a küzdelem dominál kicsiknél és nagyoknál egyaránt. Bár a kicsiknél még a technikai gyakorlás is hangsúlyt kap, a nagyoknál teljes mértékben a küzdelemről szól a hét. Bízunk abban, hogy akár a jövő olimpiai reménységei is itt lehetnek, hiszen példa is van erre. Több olyan versenyző van hazai és külföldi is, akik valamikor gyerekként itt táboroztak és később az olimpián is tudtak indulni – mondta hírportálunknak Andrási Barna főszervező, edző.

A 27. Nemzetközi Cselgáncs Edzőtábort rendezte meg a Mogyi Bajai Judo Club augusztus 4-9. között.

Fotó: Márton Anna

Hozzátette: ellenfelek és barátok is találkoznak a tábor hetében. Az életkort tekintve zömmel a 12 és 17 éves korú gyerekek vannak többségében. Baján szinte minden kollégiumot lefoglaltak, így mindenki részt vehetett a napi programokban.

A világ legjobbjai közül többen vettek részt korábban a bajai cselgáncstáborban

A 27 év tapasztalatait összegezve Andrási Barna hangsúlyozta: érdemes megrendezni ezt a tábort, óriási élmény követni a fiatalok útját. –Bor Barna háromszoros olimpikon, vb-ezüstérmes cselgáncsozó, az Atomerőmű SE edzője is itt van például, aki kisgyerekként is volt Baján a cselgáncstáborban. Számtalan ilyen versenyző van, akit később látni, hogy a világ legjobbjai lesznek. Ezért éri meg megrendezni ezt a tábort, és nyilván azért, mert a bajai gyerekeknek egy óriási motiváció, hogy házhoz jönnek a példaképek. Ez nekünk nagyon nagy dolog, hogy meg tudjuk oldani Baján. Úgy tűnik, egyre nagyobb az érdeklődés nemzetközi szinten. Ez abszolút inspirál engem, hogy ezt nem kell abba hagyni. Bár látszólag kezdjük kinőni ezt a helyet. Jó lenne, ha lenne még nagyobb sportcsarnok Baján – fogalmazott Andrási Barna.

Az egyesületek három edzéssel készülnek a táborban. A reggeli edzést mindenki önállóan végzi, ilyenkor benépesül a Sugó-part, a Petőfi-sziget. Többnyire futó- és állóképességi munkát végeznek. Reggeltől estig folyamatos terhelés alatt vannak a sportolók és edzőik is.

– A programot a Mogyi Bajai Judo Club állítja össze, de minden évben kérjük a vendégedzőket segítését is, hiszen nagyon jó nevű szakemberek jönnek, akik szívesen vállalják, tehát egy-egy edzést ki szoktunk adni más kollégának is – tette hozzá Andrási Barna.