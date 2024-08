Mindössze két cserét tudott felvonultatni a Csátalja SE a 2024/25-ös idény első hivatalos mérkőzésére, ráadásul a 38. percben, 0-2-es állásnál még nehezebb lett a hazaiak dolga, miután Krizsák Istvánt kiállították. Pontosabban nemhogy nehéz, hanem lehetetlen küldetés lett a hazaiak dolga, a részükről viszont ezen a mérkőzésen nem is az eredmény volt a lényeg, hanem az, hogy egyáltalán újra van saját csapat, amely hivatalos mérkőzést játszott, a Csátalja ugyanis önállóan jó negyven éve nem tudott kiállítani csapatot, a nyolcvanas évek elején volt utoljára önálló gárda Csátalján.

Csátalja SE

Fotó: Beküldött fotó

– Így van, számunkra az eredmény dacára is ünnep ez a mai nap, nem is szomorkodunk a vereség miatt – legföljebb a kánikulában végzett erőkifejtés következtében csöndesebb a társaság az öltözőben így a lefújás után nem sokkal, ez azonban még változhat -, hiszen számunkra nagy dolog az, hogy egyáltalán újra elindulhatott Csátalja a vármegyei bajnokságban – jelentette ki Dobokai Róbert László, akinek nagy szerepe volt abban a szervezésben, aminek a gyümölcseként újra van Csátaljának önálló csapata. Ráadásul a végén kiderült, hogy nem is csak a szervezésben vett részt, ugyanis a kupamérkőzést az előzetes elképzelések dacára, és a saját meglepetésére is végigjátszotta.

Természetesen elégedett volt az eredménnyel a Dunagyöngye SK vezetőedzője, Szombati József.

– Mi tagadás, a pálya állapota hagyott némi kívánnivalót maga után, de a játékosaim becsületére legyen mondta, képesek voltak ezt a hátráltató körülményt kizárni a játékből, és sok passzal operálva viszonylag hamar eldöntötték a továbbjutás kérdését – nyilatkozta. – A második játékrészben is szereztünk szép gólokat, akkor viszont inkább már arra koncentráltunk, hogy a bajnoki rajt előtt egy héttel ne legyen sérülés.

Csátalja SE-Dunagyöngye SK 0-9 (0-3)

Csátalja, vezette: Putnik Tamás (Papp Roland, Kővári Roland)

Csátalja: Kovács J. – Baumgartner, Hedrich, Papp, Krizsák, Németh, Dobokai R. L, Dobokai R. J. (Lovász 29.), Csizovszki, Mintál, Hódos.

Dunagyöngye SK: Felső (Somlai 46.) – Bölcskei, Hegyi (Ujházi 46.), Hesz (Bergmann 46.), Farkas (Nagy Á. 46.), Pintér, Lóki (Yousef 46.), Felső B. (Szerletics 60.), Major, Dózsa, Gál.