A 2002-es születésű, 185 centiméter magas középpályás Budakeszin kezdett el futballozni, majd a Vasastól került végül a Honvédhoz még az utánpótlásban. Az NB I-ben a 2020/2021-es idényben mutatkozott be a kispestiek színeiben, két idény alatt 39 találkozón három gólpasszt osztott ki, bemutatkozva az Európa Liga selejtezőben is, de a kettő között egy esztendőt a szerb élvonalban szereplő Topolyában is lehúzott kölcsönben, ahol 25 tétmeccsen egy-egy gólja és gólpassza volt. Az előző idényben az NB II-be is követte a Honvédot, 32 bajnokin két gólja és egy gólpassza volt. Bocskay az U21-es válogatottban is többször szerepelt már.

Bocskay Bertalan 2027-ig írt alá

Fotó: Nyitray András

Bocskay Bertalan szabadon igazolható játékosként csatlakozott a KTE-hez, miután szerződése lejárt Kispesten, kecskeméti kontraktusa 2027 nyaráig szól.

– Nagyon örültem a Kecskemét megkeresésének, mert azon voltam, hogy a lehető legjobb helyet találjam meg a folytatáshoz. Amikor megtudtam, hogy a KTE keres, akkor nem volt nehéz dolgom, mert több barátom vagy itt játszik, vagy itt játszott. Akárkit kérdeztem, csak jót tudott mondani a klubról, az városról, az emberekről. Nagyon izgatott vagyok, várom a következő szezont, illetve szezonokat – mondta Bocskay Bertalan.