Végig sportszerű, kiváló hangulatú mérkőzést vívott a két csapat. A találkozó egyik díszvendége a Paks vezetőedzője, Bognár György volt, aki csak a hivatalos minőségében számít vendégnek, hiszen amikor ő Bácsborsódra látogat, akkor hazatér.

A Bácsborsód és a Bácsbokod öregfiúk csapata

Fotó: Bognár Anita

Bár ezen a találkozón, amelyen mérhetetlen mennyiségű régi anekdotát tudnak a résztvevők felemlegetni mérkőzés előtt és után is – a cserepadon akár közben –, nem az eredmény a lényeg, de a találkozót a hazai csapat nyerte 3-1-es félidő után 4-2 arányban. A gólokat bácsborsódi részről Cifra Gábor – ő kétszer is betalált –, Kürtös István és Banász Krisztián szerezték, bokodi részről Pulai György és Bervinkl Erik talált be a kapuba.

A résztvevők azzal búcsúztak, hogy jövőre újra találkoznak, Bácsbokodon.