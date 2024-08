Bő egy nappal azután, hogy Kelebián az idén szinte már rutinszerűen országos rekordmeleget jelentettek, miután 40,7 fokot mértek, Kelebiától légvonalban mindössze huszonnyolc kilométerre, az előző napihoz hasonló kánikulában kivonult a pályára a Kiskunhalasi FC és a Kunfehértó KSE, hogy eldöntsék, melyikük jut tovább a Bács-Kiskun vármegyei kupa második fordulójába. A nagy meleg aztán valóban rányomta a bélyegét a játékra, de gólok azért estek. Az első játékrészben kétszer is vezetést szerzett a Kunfehértó, a Kiskunhalas mind a kétszer ki tudott egyenlíteni. A második játékrészben két góllal lépett meg a Fehértó. A 80. percben Horváth István találatával visszajött egygólos különbségre a Kiskunhalas, az utolsó szót azonban a Kunfehértó játékosa, Vincze Imre mondta ki a 83. percben, berúgta az ötödik gólt Szalai Zoltán kapujába, és azzal a találattal el is döntötte a találkozó és a továbbjutás sorsát.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Kuhn Róbert, a Kiskunhalas technikai vezetője: – A mérkőzés végkimenetelével elégedetlen vagyok, a csapatom hozzáállásával viszont elégedett. Jó hatvan percen át jól játszottunk – igaz, az addigi részeredmény mást mutat –, csakhogy amikor lehetőségünk lett volna arra, hogy a vezetés átvételével ez szám szerint is realizálódjon, olyankor rendre buta hibákat követtünk el, amiket a rutinos vendégcsapat kihasznált. Előzetesen azt mondtam, hogy már azzal is elégedett lennék, ha a tavalyi 1-5-ös vereségünkhöz képest most szorosabb eredménnyel jönnénk ki a jó erőkből álló Kunfehértó elleni rangadóból. Ezt tekintve azt mondhatom, hogy jelen helyzetünkben az is eredmény, hogy sikerült eltüntetnünk a két csapat közötti különbséget. Sokat küzdött, dolgozott a csapatom, a játékosok hozzáállása mindenképpen biztató.

Rencsár József, a Kunfehértó technikai vezetője: – A csapatom abszolút idényeleji formát mutatott. Az alapozás és egy edzőmeccs miután várható volt, hogy szenvedni fogunk, szenvedtünk is, de úgy gondolom, hogy a találkozón jobb csapat benyomását keltettük, jobban is játszottunk. Akadozott a játékunk, ez tény, ugyanakkor a győzelmünk véleményem szerint megérdemelt. Ráadásul egy egy osztállyal feljebb lévő csapatnak idegenben ötöt rúgni, az pedig önmagáért beszél. A gólok mellett voltak még helyzeteink, de nem játszottunk jól, ezt el kell ismerni. Lett sajnos két sérültünk is, úgyhogy mi tagadás, főhet a fejem a bajnoki rajtig, ami meglehetősen nehéz lesz. Van még másfél hetünk a bajnoki rajtig, jó lenne addig még legalább kettőt edzeni, de a társaság most nem nagyon jár edzésre. Persze, ez amatőr foci, tehát ezt el kell fogadni, viszont ha valakinek érmes álmai vannak, annak érdekében azért az amatőr fociban is dolgozni kell. Bízom benne, hogy ez a meccs ráébreszti a csapatot arra, hogy el kell kezdeni mozogni, ha a céljainkat el szeretnénk érni. A csapat a bajnokságban nagyjából éremesélyes, ezt jó lenne realizálni, ehhez kell egy kicsivel több munka.