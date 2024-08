Anka Balázs tizenkét évig volt Lakitelek polgármestere, és hosszú időn keresztül a Lakiteleki Torna Egylet elnöke. Mindig szívén viselte a településen folyó sportéletet, azon belül is a korosztályos labdarúgást. Korán bekövetkezett halála után, Verebélyi Gábor ötlete volt az, hogy emlékéra rendezzenek labdarúgó tornát, utánpótlás korú játékosok számára. Ezúttal Bugac, Nyárlőrinc, Lakitelek és Tiszaalpár U14-es korosztályú labdarúgói mérték össze tudásukat. A körmérkőzések előtt Verebélyi Gábor főszervező, a KTE utánpótlás csapatának az edzője szólt a csapatokhoz és sportszerű játékot kívánt. Anka Balázsné Erzsébet asszony elmondta, hogy férje az utánpótlást tartotta a labdarúgó csapat lelkének, mert azt remélte, hogy a fiatalokból lesznek a nagy focisták. Azt kívánta a c sapatoknak, hogy élvezzék a labdarúgást és játszanak egy jót. Madari Róbert polgármester példaképének nevezte Anka Balázst, és igyekszik az ő nyomdokain haladni, mert az elődje életének fontos mozzanata volt a Lakiteleki TE működtetése és annak fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetett az utánpótlásra, ezért is örömteli az, hogy most már kilencedik alkalommal utánpótlás tornát rendeznek Lakiteleken. A sporttal tisztelegjünk Anka Balázs előtt, hangsúlyozta a településvezető. A főszervező egy csokor virággal köszöntötte Anka Balázsnét.

Kilencedik alkalommal rendezték meg Lakiteleken az Anka Balázs labdarúgó emléktornát, U14-es korosztályú fiatalok számára

Fotó: Szentirmay Tamás

Az eredményhirdetéskor Verebélyi Gábor kiemelte, hogy a kapusok nagyon jó teljesítményt nyújtottak, mert kevés gól esett. A mezőnyjátékosok is ügyesek voltak, de néhányuknál akadtak kondicionális problémák. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy többet kell futni és ebben a korban már az erőnléti edzéseket is be kell vezetni.

Az érmeket Anka Balázsné adta át a csapatoknak, akinek Papp Kálmán segédkezett. Kálmán lakiteleki fiú, óvodás korában kezdte a labdarúgást, két év óta pedig már a Puskás Akadémia korosztályos labdarúgója. Őt példaként említette Verebélyi Gábor, hogy ha valaki nagyon akar valamit, akkor azt el tudja érni.

A csapatok huszonöt percet játszottak, és mindenki játszott mindenkivel. Eredmények: Lakitelek–Nyárlőrinc 0–0, Bugac–Tiszaalpár 0–0, Lakitelek–Bugac 0–2, Tiszaalpár–Nyárlőrinc 0–1, Lakitelek–Tiszaalpár 0–1, Nyárlőrinc–Bugac 0–1. Ennek megfelelően a kupát veretlenül a bugaciak nyerték, második lett Nyárlőrinc, harmadik pedig Tiszaalpár. Közöttük a helyezést az egymás elleni eredmény döntötte el. A házigazda lakitelekiek a negyedik helyen végeztek. A jövőre a jubileumi, tizedik Anka Balázs emléktorna következik.