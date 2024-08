– A Bács-Kiskun Vármegyei szövetségtől kaptam a felkérést, Losonczy László keresett meg, hogy lenne-e kedvem menedzselni az U19-es válogatottat – utalt a kinevezésének az előzményeire az ifjú szakvezető, Földes Péter. – Sokat nem gondolkodtam a felkérésen, hiszen – nem titkolom – nagyon jól esett. A felkérés abból adódott, hogy a tavalyi szezonban is ott voltam a válogatott árnyékában, akkor Molnár László egykori edzőm és Karakas Ferenc kollégámmal közösen meccseltünk, azonban idén teljesen szabad kezet kaptam. Július elsejétől teljes állású edzőnek mondhatom magam, ezt egyébként ezúton is köszönöm a Szilády RFC elnökének, Vincze Attilának, valamint Dervaderics Gábornak, aki sportigazgató és szakmai vezetői tevékenységet végez az egyesületnél. Utóbbi kollégámmal, Dervaderics Gáborral állítottuk össze a keretet, valamint együtt fogunk ülni a kispadon. A keret kialakításában teljesen szabad kezet kaptam, ezért természetesen szerettük volna azt, hogy a keret magját Szilády RFC-s játékosok adják, akik ismerhették is, látták is játszani a fiatalon elhunyt Andróczki Mátét.

Tavaly Csongrád-Csanád vármegye vitte haza a trófeát

Fotó: Tóth T. Zsolt / archív-felvétel

A Bács-Kiskun vármegyei keret: Acsai Botond, Farkas Márk, Dömötör Andor, Laskovics Bernát, Lakos-Bán Levente, Rontó Péter Sándor, Ficsór Gergő, Tarjányi Zsombor Zénó (Szilády RFC), Györgye Richárd (Kiskőrös LC), Erb Richárd Balázs, Hornyák Dávid, Patocskai Balázs (Bácsalmási PVSE), Ugri Márkó (Mélykút SE), Solymosi Áron, Tóth Benedek, Bíbok Bertold (Kiskunfélegyháza), Molnár Tamás, Terjék Zoltán (Kiskunfélegyháza), Kovács Kevin, Magyar Zalán (Csólyospálos FSE), Tóth Zalán (Kalocsai FC).

A Csongrád-Csanád vármegyei válogatott szakvezetője Kun-Szabó István, a Csengele elnöke.