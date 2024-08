Az idén hetedik alkalommal rendezték meg az Andrócki Máté emlékmérkőzést, amellyel a fiatalon elhunyt labdarúgóról emlékezik meg évről-évre egy mérkőzéssel a Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád vármegyei U19-es válogatott. Az idén Csengelén találkoztak a felek. A mérkőzésen jelen voltak Andróczki Máté szülei is, az MLSZ Csongrád-Csanád vármegyét igazgatóságát az igazgató, Nógrádi Tibor képviselte, Bács-Kiskun megyét pedig a BKMLSZ igazgatója, Losonczy László és Torbavecz Tamás.

Bács-Kiskun vármegye U19-es csapata

Forrás: Beküldött fotó

A Bács-Kiskun vármegyei U19-es válogatott az Acsai Botond - Lakos-Bán Levente, Rontó Péter, Terjék Zoltán, Magyar Zalán - Hegyi Alexander, Hornyák Dávid, Erb Richárd - Farkas Márk, Dömötör Andor, Molnár Tamás kezdővel lépett pályára. A találkozón csereként szóhoz jutott még Györgye Richárd, Ficsór Gergő, Tóth Benedek, Solymosi Áron, Kovács Kevin, Patocskai Balázs, Laskovics Bernát, Bíbok Bertold.

A vezetést Bács-Kiskun szerezte meg az első játékrész 36. percében. Tóth Benedek testi erejét kihasználva megharcolt egy labdáért, majd remek mozdulattal helyezett a kapus mellett a hálóba, 0-1. A félidő utolsó percében az egyik vendégvédő röviden adott haza, a hazaiak támadója, Szécsi András remek érzékkel olvasta a szituációt, a labdát elcsente és Acsai Botond kapust kicselezve passzolt a kapuba, 1-1. Sokáig nem esett újabb gól, aztán a 78. percben Kovács Kevin átadását Solymosi Áron vette át a labdát, és lőtte kapura. A játékszer egy védőn megpattant és így kötött ki a hálóban, 1-2.

– Immáron a hetedik alkalommal találkozott egymással e szomorú apropóból a két csapat, visszatekintve a hét mérkőzésre, ez volt a legkiegyenlítettebb találkozó – értékelt a hazaiak szakvezetője, Kun-Szabó Tibor. – Egy védőn megpattanó labdával végül a szerencsésebb csapat nyert. Hogy a döntetlen igazságosabb lett volna, azt arra is alapozom, hogy a 90. percben kétszer is elképesztően nagy védést produkált Bács-Kiskun vármegye kapusa, sőt, még a kapufát is eltaláltuk az utolsó pillanatban. A kapuba azonban nem találtunk be, így nincs más hátra, gratulálok Bács-Kiskun vármegye csapatának.