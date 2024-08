– Hogy néz ki általában egy napja?

– Kollégiumban élek. Közös reggeli után megyünk az iskolába, ahol általában nyolc órám van. Ezután jön az edzés, amely háromórás. Heti kétszer kondiedzésünk van, így előfordul, amikor napi két tréningünk is van.

– Pályán kívül milyen élményekkel gazdagodott az előző évben Amerikában?

– Az egyik legnagyobb élményem szintén a sporthoz köthető, hiszen elvittek minket egy NBA-meccsre (észak-amerikai profi kosárlabdaliga – a szerk.). Ha a külföldi diákok jól tanulnak, elviszik őket meccsre jutalomként, így voltam ott egy Minnesota kosármeccsen. Több külföldi diák is jár az iskolánkba, és hamar befogadtak minket. Nagyon jó közösségbe kerültem, barátokat szereztem, barátnőm is van. Amerikai, olasz, és afrikai barátaim is lettek.

– A külföldiek szintén a sport miatt vannak ott?

– Sokan igen, az olasz barátom kosárlabdázik, de sokan a tanulmányok miatt kerültek az USA-ba. Az, hogy én magyarként az amerikai foci miatt vagyok ott, különlegesnek számít, hiszen a csapatunkban két brazilon kívül mindenki amerikai.

– Magyar származású már igen, de magyar állampolgár még nem szerepelt az NFL-ben. Ez a végső célja?

– Célnak nem, inkább álomnak nevezném. Szavakkal nem is tudom leírni, mit jelentene nekem, ha bekerülnék az NFL-be. Rengeteget kell ezért dolgozni, de talán ez a varázsa. Motivál, hogy olyat érnék el, ami magyarként tényleg egyedülálló.

– Vannak-e még más magyarok is, akik jó eséllyel pályáznak arra a címre, hogy az első NFL-játékosok legyenek, vagy esetleg azzal, hogy már középiskolásként elkezdte az amerikai pályafutását, Ön áll ehhez a legközelebb?

– Két korábban Újpesten játszó barátom is kikerült most az USA-ba, illetve van pár magyar fiatal, akik egyetemi csapatokban játszanak. Nem tudom megítélni, hogy milyen közel vagyok az álmomhoz. Azt mondanám, hogy látom a jéghegyet, tudom, hogy mennyit kell azért tenni, hogy ezt a távol lévő és nagyon magas jéghegyet meg tudjam mászni.