Ha augusztus derekán, jóval az átigazolások lezárulta után a keret összetételéve kapcsolatban Judák László, az Akasztó technikai vezetője azzal a régi viccfelvezetéssel kezdte volna a keret alakulásáról a beszámolóját, hogy van egy jó meg egy rossz híre, melyikkel kezdje, és a képzeletbeli Akasztó-szurkoló – essünk túl rajta! Felkiáltással – azt javasolta volna, hogy kezdje inkább a rosszal, akkor a távozók névsorának a meghallgatása után egyetértett volna a technikai vezetővel abban, hogy ez valóban igen rossz, sőt, aggasztó hír.

Az Akasztó FC megújult kerete a felkészülés derekán

Fotó: Beniczki Dávid

Pedig sok távozó ugyanis nem volt a nyáron, mindössze négy, ők viszont alapembereknek számítottak az előző idényben, amelynek a végeredményével Akasztón egyébként nem elégedetlenek. Szrenkó István, a csapat vezetőedzője elmondta, hogy a tavalyi 7. hely ugyan egy kis szerencsével lehetett volna jobb is, de a csapat egyrészt kiváló tavaszt produkált, másrészt mind az élcsapatok ellen, mind a szomszédvári rangadókon remekül teljesített. Csakhogy abból a csapatból tehát négyen távoztak, nem is akárkik. Hartára igazolt Varga Milán, aki másfél évet töltött Akasztón, és ebben az időszakban több látványos és fontos gólt szerzett, a mögöttünk álló szezon zárultával az idény legjobbjának is megválasztották a csapattársak. Négy év után távozik Akasztóról Bányai Máté, aki rendre bombagólokkal járult hozzá az akasztói pontgyűjtéshez, ő Soltvadkertre igazolt. Boldizsár Csaba két év után veszi a kalapját. Hogy a ponttermelésben milyen jelentősége volt a csatárnak, arról mindennél ékesebben árulkodik az a tény, hogy mind a 2022/23-as, mind pedig a 2023/24-es szezonban ő volt a csapat házi gólkirálya tizenegy, illetve tíz találattal, ő az ősztől a Solt csapatát erősíti. A tavaly nyáron érkezett Nagy Attila, aki szintén fontos gólokkal segítette a mögöttünk álló idényben az Akasztót, akárcsak Bányai Máté, Soltvadkertre távozott.

Na most ezek után mi lehet vajon a jó hír?

A jó hír az, hogy megfelelő létszámú és minőségű játékos érkezett Akasztóra a távozók pótlására.

Érkezett Gémesi János Soltvadkertről, Máthé Dávid Nagyvenyimből, Csányi Dávid és Danó Dominik Hartáról, illetve egy, a Kecskeméti LC-nél töltött esztendőt követően visszatér Akasztóra Márki Bence és Szabó Szabolcs. Őket felesleges bemutatni a szurkolóknak, hiszen nagyon jól ismerik a két játékost. Érkezett még Monorról a Kecskeméti LC korábbi játékosa, a fiatal és tehetséges Fekete András. Bár ő nincs még húsz éves, máris több neves csapat akadémiáján is megfordult, szerepelt a KTE, az Újpest, a Vasas csapatában is. Az előző idényben haza Kecskemétre, és ősszel a Kecskeméti LC színeiben a vármegyei első osztályban szerepelt, a tavaszt pedig már az NB III.-as Monor együttesénél töltötte. Ősztől tehát ő is az Akasztót erősíti, a Kecskeméti TE U19-es csapata elleni felkészülési mérkőzésen már gólt is szerzett. A Soltvadkert együttesétől érkező Gémesi János az előző két szezonban a vadkerti csapat meghatározó játékosává nőtte ki magát, megannyi góllal és gólpasszal járult hozzá a csapata sikereihez. Szintén új igazolás Máthé Dávid, akire az előre játékban számíthat Szrenkó István, a Dunaújvárosban kezdett focizni, majd szerepelt Pakson az utánpótlás csapatokban és a Paks II.-ben is. Tolna vármegyében erősítette még a Dunaföldvár és a Bonyhád együttesét, de Bács-Kiskun vármegyében sem ismeretlen, itt a legutóbb a Hartában szerepelt, az elmúlt szezonban tavasszal pedig a Fejér vármegyei másodosztályú Nagyvenyim együttesét erősítette. Danó Dominik, akire elsősorban szélső védőként számíthat a szakmai vezetés, Hartáról érkezett. Korábban megfordult a Géderlak és a Dunaföldvár együttesében is. Jó hír még a szurkolók számára, hogy Sendula Péter is újra edzésbe állt, aki a tavalyi szezonban az ősz második felét és az egész tavaszt ki kénytelen volt kihagyni.