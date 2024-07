Közel négyszázan álltak rajthoz szombat reggel a Vadkerti-tó partján, hogy részt vegyenek a VI. Vadkerti-tó Futóverseny és Mesterhármas sportrendezvényen. A helyi Go Sportegyesület rendezte a komoly fizikai kihívást jelentő megméretést. Volt, aki csak kis maratoni távot teljesített, volt, aki csak úszott, de olyanok is akadtak, akik mesterhármas teljesítményt is hozták elérve a teljesítő képességük határait.

A Mesterhármas kihívás távjait ők teljesítették a szombati napon

Fotó: Barta Zsolt

Kiss Gábor a Go Sportegyesület alelnöke az egyik szervező portálunknak elmondta, hogy különböző távokra nevezhettek be a sportemberek. Így például 5-, 10-, 21-, 42-kilométeres futást is választhatták. A Vadkerti-tó körül, csodás környezetben lehetett teljesíteni a távokat. A vízpart mentén egy kör ugyanis valamivel több, mint 5 kilométer. Volt, aki a kis távot teljesítette, de olyan vállalkozó is akadt, aki a maratoni távolságot futotta le. A legnagyobb kihívás azonban a „ mesterhármas”volt. Azaz 1900 méter úszás, a 90 kilométeres kerékpározás a 21 kilométeres futás. Az időjárás nagyon kegyes volt a sportemberekhez, akik között gyerekek is voltak. Ők persze rövidebb távot futottak. Verőfényes napsütésben kezdődött a verseny, a tóban a csónakokkal felügyelték, hogy mindenki biztonsággal szelje a habokat. A futó pálya mentén hűsítőkkel várták a futókat, illetve a Soltvadkert Kecel – Kalocsa út mentén pedig meghatározott helyeken a versenyt felügyelő személyek voltak telepítve, hogy segítsenek, ha valakinek gondja támadt volna. Közel hatvan olyan segítő volt, köztük egészségügyi szakemberek is, akik felügyelték a versenyt. Napközben a hőmérő higanyszála elérte a 35 fokot is. A sportolók 8-kor indultak, a legutolsó pedig 15 óra után ért a célba.

Kiss Gábor elmondta, hogy a hatodik alkalommal szervezett „mesterhármas” versenyre közel nyolcvan településről érkezett nevezés. A forróság ellenére is voltak olyan szívós, és kitartó sportemberek, akik feszegették az emberi teljesítőképességük határait. Érkeztek nevezők, Tiszakécskéről, Csákvárról, Szentesről, Pilisvörösvárról, Szegedről, Gyálról Kunszentmiklósról, Nyíregyházáról, Pécsről is. Az alelnök hozzátette, hogy nagyon sok visszatérő sporttársuk van, közülük sokan szinte barátként érkeznek a vadkerti rendezvényre. A rendező egyesület tagjainak egy része korábbi években teljesítette ezeket a távokat, sőt többen a klasszikus triatlon versenyeket is maguk mögött tudják. A versenyen motoros csónakos, orvosi felügyelet mellett rótták a kilométereket a versenyzők, akiket üdítőkkel görögdinnyével szörpökkel vártak a célban, illetve délben ebéddel is megvendégelték őket a rendezők.

Az eredmények a korido.hu-n olvashatóak.