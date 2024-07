Kelet-Magyarország egyik legszebb természetvédelmi övezete a Tisza-tó környéke adott otthont a hosszútávokat kedvelők sportolók számára. A tókerülő, 65 és 130 kilométeres versenyt futva, kerékpárral, egyéniben, vagy csapatban lehetett teljesíteni. Vajda Zoltán a 130 kilométeres futó távot választotta, amelyen összesen hetvenhatan indultak, de csak negyvenhárman értek be szintidőn belül. Ez is bizonyítja azt, hogy kemény erőpróbát kellett teljesíteni.

Vajda Zoltán a célban

Forrás: Beküldött fotó

Kinek jut eszébe plusz 32 fokban, magas páratartalom mellett 130 kilométert futni? Ezt a kérdést tettük fel Vajda Zoltánnak is. – Amikor beneveztem, jó ötletnek tűnt, de ahogy közeledett a rajt időpontja, és az időjárás előrejelzés kánikulát ígért a verseny napjára, kezdtem arra gondolni, hogy mégsem volt ez annyira jó ötlet. Futottam már ezen a versenyen 2020-ban, de akkor a rövidebb távot, a 65 kilométert választottam. Akkor sem volt hideg, de mint tudjuk az idő megszépíti a múltat. A Korinthosz 160-on szerzett tapasztalatok alapján tudtam, hogy megfelelő hűtéssel kezelhető lehet a meleg, de azzal nem számoltam, hogy itt a meleg mellé még nagyon magas páratartalom is párosul. Úgy álltam oda a rajthoz, hogy nem érdekel, hogy a többi futó milyen tempót megy, én csak saját magammal és az időjárással foglalkozom.

Vajda Zoltán tervei között azt szerepelt, hogy húsz kilométerig 4.50-5.00 perc/kilométeres tempóval fog menni, utána pedig majd meglátja, hogy mit enged a hőség. Mivel nem volt kerékpáros kísérője, ami ilyen hosszútávon megengedett, ezért nem tudta, hogy hányadik helyen áll.

– Igazából ez nem is nagyon érdekelt. Úgy gondoltam, hogy teszem a dolgom, és amire jó lesz az időeredményem, annak fogok örülni. A fordítónál legnagyobb meglepetésemre azt láttam, hogy egy nálam jóval fiatalabb szlovák lány van előttem. Tudtam, hogy hosszú ez a verseny, és csak ezután jön még a java. Beállt a hőség, de ennek ellenére 80 kilométerig egészen jól éreztem magam. Könnyedén ment a tervezett tempó, de a következő ötven kilométer szenvedősre sikerült. A jeges hűtés ellenére engem is belassított a nagy meleg és a magas páratartalom. Éreztem, hogy tudnék nagyobb tempót is menni, de nem mertem, hagytam, hogy a testem vezessen. Az órámat nem is néztem, csak arra használtam, hogy minden megtett kilométernél, amikor jelzett, bevigyem a néhány korty energiaitalt. Szokatlan módon, jelentkezett némi gyomorproblémám is, de nem volt vészes, tudtam kezelni azt is. Ami még szokatlan volt, úgy éreztem, hogy vízhólyag lesz a lábamon. Amióta Altrában és jó zokniban futok számomra ez teljesen ismeretlen dolog. Amikor a verseny után levettem a cipőmet, akkor derült ki, hogy az olvadó jég egy része a cipőmben kötött ki és teljesen eláztatta a lábamat. Ezért tudott vízhólyag kialakulni.