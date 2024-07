A mögöttünk álló hét második felében rendezték meg Litvániában, Klaipedában a Junior Uszonyosúszó Eb-t. Ezen a viadalon elindult a kecskeméti Turucz Zoé, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium 10/A osztályos tanulója, a BÁCSVÍZ KVSC versenyzője is. A második versenynapon, az 50 méteres távon Turucz Zoé már eleve a délutáni döntőbe is egy 21.59-es világcsúccsal jutott be, és ezt a délelőtti világrekordot a délutáni döntőben 21.48-ra javítva aranyérmes lett.

A kecskeméti Turucz Zoé középen, az aranyéremmel

Fotó: CMAS-World Underwater Federation

Eme szép sikerrel a háta mögött a kecskeméti hölgy nem állt le az érmek gyűjtésével, a harmadik versenynapon ugyanis Turucz Zoé, akinek az edzője Szabó László, nagyot küzdve, káprázatos úszással 100 méteres gyorson is aranyérmet szerzett, óriási, 48.73-as egyéni csúcsot felállítva. Bronzéremmel is gazdagodott a hírös városi versenyző, miután a 4x100 méteres mix gyorsváltó (Mayer Dávid, Szabó Flóra, Vince Marcell, Turucz Zoé) tagjaként is remekelt. A fiatalok 3:08.7-es idővel végeztek, és ezzel a bronzérmet szerezték meg.