A Tiszakécskei LC a második felkészülési mérkőzését az ETO FC Győr II.-es csapatával játszotta az edzőtáborban. A kétszer hatvan perces találkozón Balogh Pál vezetőedző lehetőséget és játékot biztosított a cserék számára is.

– Ez a mérkőzés egy kétszer hatvan perces találkozó volt, ami több szempontból is jó volt számunkra, mert sikerült mindenkinek a megfelelő terhelést megadni. Örömteli volt olyan szempontból is, mert sok mindent visszaláttunk a csapattól, amit edzésen gyakoroltunk. Annak is örültem, hogy voltak olyan hibák, amik most kiütköztek, így idejében ki lehet javítani őket, nyilatkozta a találkozó után Balogh Pál.

Tiszakécskei LC–ETO FC Győr II. 5–3 (2–1)

Tiszakécske: Baráth – Juhász, Lehoczky, Valencsik, Antal G., Géringer, Pintér, Boldizsár, Vajda, Marsa, Zámbó. Cserék: Szmola, Prokop, Takács, Tóth B. Burtika, ­Szabó L., Horváth E., Balázs B., Grünvald, Szekér, Klemenc.

Gólszerző: Vajda 3, Szekér, Marsa.

Csütörtökön újabb mérkőzés vár a csapatra, mégpedig a másodosztályú Soroksár ellen. Szombaton a hazafelé ­menet pedig a Tatabánya szintén másodosztályú gárdájával találkoznak majd. Július 15-től újra hazai környezetben folytatják majd a felkészülést.

Balogh Pál elmondta még, hogy várható az, hogy újabb játékosokat is leigazol majd a klub, főleg a támadószekcióba­.