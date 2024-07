– Az a mérkőzés kétszer hatvan perces találkozó volt, ami több szempontból is jó volt számunkra, mert sikerült mindenkinek a megfelelő terhelést megadni. Örömteli volt olyan szempontból is, mert sok mindent visszaláttunk a csapattól, amit edzésen gyakoroltunk. Annak is örültem, hogy voltak olyan hibák, amik kiütköztek, így idejében ki lehet javítani őket.

Tiszakécskei LC–ETO FC Győr II 5–3 (2–1)

Tiszakécske: Baráth – Juhász, Lehoczky, Valencsik, Antal G., Géringer, Pintér, Boldizsár, M., Vajda, Marsa, Zámbó. Cserék: Szmola, Prokop, Takács, Tóth B. Burtika, Szabó L., Horváth E., Balázs B., Grünvald, Szekér, Klemenc.

Gólszerző: Vajda 3, Szekér, Marsa.

Csütörtökön újabb mérkőzés várt a csapatra, mégpedig a másodosztályú Soroksár ellen. Ez a találkozó nem úgy sikerült, mint ahogyan azt a Tisza-parti kisváros csapata elképzelte. Hamar kétgólos hátrányba kerültek, ami a második félidőben tovább nőtt. A Soroksár a felkészülés ezen szakaszában jobb volt a Tiszakécskénél. De ezen nem is lehetett csodálkozni, hiszen Tiszakécskén most új csapat épül, fiatal, de életképes játékosokkal. Ebből a mérkőzésből is lehetett és kellett is tanulni, hogy majd a bajnokság megkezdése után ne forduljanak elő olyan hibák, mint amit vétettek a játékosok.

– Sajnos hamar dugába dőlt az a tervünk, amit a Soroksár ellen akartunk játszani, mert öt perc elteltével már 2–0ra vezetett az ellenfél. Több egyéni hibát is vétettünk, ami eddig nem volt jellemző a csapatra. Az mondjuk más dolog, hogy a sok edzés következtében eléggé fáradt stádiumban voltak a játékosok. A következő két hétben már nem kapnak ilyen intenzív terhelést a fiúk. Ettől függetlenül azt az eredményt nem lehet a fáradtság rovására írni, mert az öt találatból négyet mi ajándékoztunk a Soroksárnak. Előttünk is adódtak nagy lehetőségek, de azokat nem tudtuk gólra váltani. Megyünk tovább, mert van még két hetünk arra, hogy frissebbek legyünk, és rásegítsünk arra, hogy ilyen hibákat, amit most elkövettünk, ne csináljunk majd.