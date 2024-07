A két együttes megállapodásának értelmében a találkozókat zárt kapuk mögött rendezték, az összeállítások és a részletek közlése nélkül. A KTE trénere, Szabó István ezzel együtt elégedetten értékelhetett.

Szabó István nagyon bízik az elvégzett munkában, illetve csapatában is a rajt előtt

Fotó: Bús Csaba

– Elsőként szeretnék köszönetet mondani a Vasasnak, rendkívül jó pályákon játszhattunk, mindkét együttes két sorral és néhány cserével állt fel. A célunk az volt, hogy 90 perces terhelést kapjon mindenki, illetve a gyakorolt elemekből már minél többet kapjunk vissza. Közös a két mérkőzésben, hogy az első tizenöt-húsz perccel nem voltam megelégedve, az ivószünet után rendeztük a sorokat. Azt követően változott is a játék képe, magabiztosan futballoztunk, külön örültem a fiatalok jó teljesítményének. A második meccsen egy nagyon erős Vasassal találkoztunk, okoztak is nehézséget, de itt is kézbe tudtuk venni végül az irányítást, főleg a második félidőben. Bizonyos játékelemekben több kell majd az NB I-ben, de a tanulságok kielemzésével minden segítséget megadunk majd ehhez a játékosoknak. Ma sem az eredmény volt a lényeg, hanem az, hogyan futballozunk, a megbeszélteket betartjuk-e. A Vasasnak sok sikert kívánok, és bízom benne, hogy mi is tudjuk ezt a stabil játékot hozni az első fordulóban – mondta a nyári felkészülés zárásáról Szabó István vezetőedző.

Hosszú, hat héten át tartó alapozáson van túl a KTE, melyet a szokásosnál is nagyobb meleg sem könnyített meg. A kecskemétiek ukrán, horvát és katari klub ellen is megmérettek, Szlovéniában edzőtáboroztak, majd hazai környezetben zárták le a munkát. Szabó István szerint elvégezték, amit elterveztek.

– Jó helyzetből tudtuk elkezdeni a felkészülést, mert a csapat magja megmaradt. Horváth Krisztofer az Eb után a Torinónál kezdte meg a felkészülést, ami egyszerre öröm és bánat számomra, hiszen kitűnő futballistáról van szó, de Kovács Barnabás személyében minőségi játékos érkezett a posztján. Papp Milán, Kotula Máté, Pálfi Kristóf és Vattay Márton kapcsán is bizakodóak vagyunk, jó képességű fiatalokkal is bővült a keretünk, akik hamar beilleszkedtek. Úgy érzem, hogy hétről hétre tartottuk a tervünket, igaz, a szokottnál nagyobb meleg miatt nem volt könnyű dolgunk, főleg azért, mert nálunk ez egy rendkívül kemény időszak. Folyamatosan azt mondtam a játékosoknak, hogy mire ennek a végére érünk, egy nagyszerű pályán mutathatjuk már meg magunkat, amiért a vezetőség sokat dolgozott. Mondhatok bármit, a bajnokságban dől el, mire volt ez elég, de nagyon bízunk a csapatban. Várjuk nagyon a hétvégi mérkőzést, mert hat hét hosszú idő, ahogy a szezon is az lesz. Minden KTE drukkert arra kérek, hogy ahogy eddig, úgy ezután is álljanak mellettünk, mert annyit megígérhetek, hogy ezután is minden meg fogunk tenni azért, hogy örömet okozzunk nekik. Most már kiváló körülmények között játszhatunk, s remélem, hogy a csapat megmutatja, hogy ez a nyári időszak nem volt hiábavaló – tette hozzá Szabó István.