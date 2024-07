A nagy melegben árnyékos helyen tartotta az elméleti beszélgetést Faragó Gyula a Lajosmizsei VLC szakmai igazgatója, a tábor vezetője. Körülötte a gyerekek csendben, fegyelmezetten figyeltek, miközben már a segítők hozták a hűvös vizet és a friss gyümölcsöt. Érkezésünkkor éppen activity játékot mutattak be. Ezt követően a centerpályára mentek, ahol már vártak rájuk a különböző eszközök, és elkezdődött a gyakorlati feladat.

A lajosmizsei sporttáborban résztvevő gyerekek és a rendező, szervező stáb

Fotó: Szentirmay Tamás

– 2011-ben keresett meg Józsáné dr. Kiss Irén a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény akkori vezetője, hogy indítsunk el egy tábort, meséli Faragó Gyula. – Azóta olyan nagy népszerűségnek örvend, hogy szinte meg sem kell hirdetni, mert azonnal jönnek a jelentkezők. Huszonöt főben határoztuk meg a létszámot, de olyan nagy volt az igény, hogy huszonnyolc gyerekkel foglalkoztunk és foglalkozunk mind a két hétben. Ez a tábor nem csak a fociról szól, hanem mindenféle sport és szabadidős tevékenységről is. Úgy gondolom, hogy egy jól felépített táborról van szó, ahova szeretnek járni a gyerekek. Olyan stábunk van, Fekete-Dudás Nóra Család -és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője irányításával, akik nagyon lelkesek, odaadóak, szívüket, lelküket beleteszik a munkába, hogy minden gyerek jól érezhesse magát. Természetesen nem csak a Lajosmizsei VLC-hez tartozó gyerekek jöhetnek, hanem bárki a városból, fiúk és lányok egyaránt. Minden évben egy, egy hétig tart a tábor, az elsőben a kisebbek, a másodikban a nagyobbak jönnek, de ha vannak testvérek, azokat természetesen nem választjuk szét. Toborzó hatása is van a tábornak, mert akadnak olyanok, akiket éppen a táborban mutatott tevékenységük alapján igazolt le a klubunk.

A tábor egy napja úgy épül fel, hogy megreggeliznek a gyerekek. Ezt követően elméletben sportolnak, beszélnek az olimpiáról, arról például, hogy az öttusa milyen sportágakból tevődik össze, megemlítenek híres sportolókat, hogy az ismereteik bővüljenek. Nagyon készülnek az activity játékokra. Ott jártunkkor különböző sportokat mutattak be, miközben a többieknek ki kellett találni, hogy milyen sportágról van szó. Talán az egyik legérdekesebb a kerékpározás volt. Megismerkednek új sportágakkal is mint például a footgolf, ami egyre népszerűbb. Kipróbálják a teqballt, a petanquet, a tollaslabdát és a lábteniszt is. A legdominánsabb sport azért a labdarúgás. Sokat fociznak, büntető rúgó versenyt tartanak, sor és ügyességi versenyeken szerepelnek. Változatos a feladat, minden délelőtt más programokon vesznek részt.