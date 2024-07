A házigazda Soltvadkerti TE idén is kitett magáért, hiszen a városi stranddal és az önkormányzattal közösen, kiegészülve a rendezvény támogatóival, igen színvonalas eseményt bonyolított le az STE.

Gangl Zétény a dobogó tetején

Fotó: Soltvadkerti TE

A házigazda az eredmények terén sem panaszkodhatott, hiszen több hazai indulónak is tapsolhattak a kilátogatók. Rengeteg induló volt a fiatalok között is, és végül a legjobb eredményt Maczelka Gellért érte le az U12-ben, 42 kilogrammban, aki végül ezüstérmes lett. Jól szerepelt az U15-ben Puskás Bence is, aki 45 kilogrammban bronzérmemmel gazdagodott.

A felnőtt korosztályban alaposan kitett magáért minden soltvadkerti, hiszen Horváth Mihály 80 kilogrammban harmadik, Virág Zsófia (+70 kilogramm) és Gangl Zétény (90 kilogramm) első helyen végzett. Meg kell említeni Bán Panka és Rafael Zoltán nevét is, akiknek ezúttal az ötödik pozíció jutott.

Nyílt kategóriában is jutott egy érem a rendezőnek, hiszen Vavrek Imre a dobogó harmadik fokára állhatott fel végül.