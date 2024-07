A vármegyei másodosztály Északi csoportjában kilenc egyesület szerepelt, így a csapatok nem két, hanem négy alkalommal találkoztak egymással. Ebből alakult ki a végeredmény, melynek alapján a Solti FC bizonyult a legjobbnak. Tizennyolc alkalommal győztesként hagyták el a pályát, ötször döntetlent játszottak, és mindössze egy vereséget könyvelhettek el. A gólarányuk is impozáns, mert a 76 rúgott gól mellett mindössze 21-et kaptak.

A Solt a nyárlőrinci rangadó előtt

Fotó: Szentirmay Tamás

– Az előző bajnokságban nem sikerült a bajnoki címet megszerezni, ezért a 2023/2024-es bajnoki év előtt azt a célt tűztük ki, hogy megnyerjük a bajnokságot, mondta Jenei Pál egyesületi elnök. – Ez motivációt is jelentett a játékosok számára, de mondhatnám azt is, hogy meggyengültünk, mert három meghatározó játékosunk: Puskás Kristóf, Nagy Márk és Pribék Bence távozott a szomszéd városba, Hartára. Az elképzeléseink között szerepelt, hogy a fiataljainkat építsük be a csapatba. Nem sok változást történt, de kapus poszton sikerült erősítenünk, és Pribék Bencének a testvére Tamás is érkezett hozzánk. A középpályára Kuti Andrást igazoltuk le, így ahányan elmentek, annyian jöttek.

Az edzéslátogatottság mindig problémát szokott okozni az alacsonyabb osztályban játszó csapatoknál. Szerencsére ilyen gondok nem voltak Solton.

– Azt kell mondanom, hogy ilyen szempontból az őszi szezon nagyon jól sikerült, mert általában tizenöt fővel tudtunk gyakorolni. Ez pedig azt hozta ki a játékosokból, hogy jó hangulat alakult ki. Akik hozzánk érkeztek, azok nagyon gyorsan be tudtak illeszkedni, sőt még hozzá is tettek a jó hangulathoz. De szerintem a megyei futballnak ez a lényege, hogy akik együtt játszanak, azok egyfelé húzzanak. Szerencsére ebben a fiatalok is oroszlánrészt vállaltak. Az előző bajnoki évben nem sok lehetőséget kaptak, és nem akartak epizód szereplők lenni. Madár Máté esete bizonyítja, hogy egy 2003-as születésű játékos kezdő ember lett. Természetesen nálunk is voltak hullámvölgyek, edzőváltás is volt, Facskó József játékosból, játékosedző lett. A tavasszal már arról beszélgettünk, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot és szeretnénk feljutni a vármegyei első osztályba. Ezt el is mondtuk a játékosoknak, és ennek megfelelően készültünk. Ez nagy motivációt jelentett a srácok számára, és egy teljesen más felállási formában is játszottunk, amivel már a felsőbb osztályra készültünk. Facskó Józsinak egyébként az volt a célja, hogy minél kevesebb gólt kapjunk. Innen indultunk el. Stabilizáltuk a védelmet és onnan építettük fel a támadásokat. Ez volt a lényeg, amit sikerült is megvalósítani, hangsúlyozta az elnök.