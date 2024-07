Már egy bő hete megkezdte a felkészülést az NB I. előző idényének ezüstérmese, az edzéseket pedig mostantól mérkőzések színesítik majd. A munkát továbbra is Marko Gavrilovic sportigazgató felügyeli, aki elmondta, rendkívül motiváltan rét vissza a társaság, annak ellenére is, hogy a felkészülési időszak sosem könnyű fizikálisan. A szakember azt is megerősítette, hogy hasonló kerettel és lehetőségekkel vágnak neki a következő idénynek, mint az előzőnek az SG Kecskemét.

Marko Gavrilovic és az SG Kecskemét a felsőházat célozta meg

Fotó: Bús Csaba

A keretnek két távozója és két érkezője van. Ahogy azt korábban dr. Vercz Tamás, a klub elnöke is elmondta, a klubnak fontos az, hogy a fiatalokat fejlessze és építse, ezzel összhangban érkezett Csikós Erik a visszavonuló Rigó László helyére a kapuba, míg a visszatérő Sallai Bence a mezőnyben lehet erősítés.

– Reménykedtünk benne, hogy a tavaly elért bravúros ezüstéremmel több támogatót fogunk találni a csapat mellé – nyilatkozta a szerb szakvezető. – A klubvezetés mindent meg is tett ennek érdekében, ám lehetőségeink úgy tűnik, nem bővültek. A tavalyi keretből ketten távoztak. Milosavljevic év közben, Rigó a szezon végén. Az ő pótlásukra érkezett Csikós és Sallai, ám nekik még fejlődniük kell sokat, idő kell, hogy elérjenek arra a szintre, amire szükségünk lesz. Elmondható tehát, hogy hasonlóan szűk kerettel vágunk neki a 2024/25-ös idénynek, mint az előző évadba – tette hozzá Marko Gavrilovic.

Az SG Kecskemét a felsőházba vágyik

A szakember hozzátette, az előző idény sérülései még továbbra is nehezítik a közös munkát, ugyanakkor bízik benne, hogy hamarosan kiegyenesednek ezen a téren is. Felépített rendszerben dolgoznak, melynek megvan a megfelelő üteme és folyamata, ebbe építették be az edzőmeccseket is. Először a TFSE lesz az ellenfelük. A klub célja az alapszakaszban az, hogy kiharcolják a felsőházi tagságot, ennél tovább egyelőre nem is tekintenek Kecskeméten. Nem is nagyon érdemes, hiszen rendre nagy csata volt az utóbbi években a minél jobb helyezésekért, illetve a legjobb hatba kerülésért.

– A felkészülést a múlt héten megkezdtük, mindenki motiváltan tért vissza. Sajnos az előző szezonban elszenvedett kisebb-nagyobb sérülésekkel még páran küszködnek, de bízom benne, hogy hamarosan mindenki teljes terheléssel tudja majd az eltervezett munkát végezni. A lehető legtöbbet akarjuk kihozni az alapozásból, hogy a rájátszásba tudjunk kerülni a bajnokságban. Megvan a felépített rendszer, amely mentén fogunk dolgozni a következő hetekben az augusztusi bajnoki rajtig. Pénteken már edzőmeccs is vár ránk a TFSE ellen a fővárosban, ami az első erőfelmérő lesz a felkészülésünk során – zárta gondolatait Marko Gavrilovic.