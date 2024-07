Miután fennállása legjobb eredményét érte el a mögöttünk álló idényben a ScoreGoal Kecskemét Futsal, elsőként arról faggattuk az ügyvezető elnököt, hogy hogyan látja a sikert, a szenzációs bajnoki ezüstérmet másfél hónap elteltével.

– Sokan azt gondolják, – és erről nagyon sok visszajelzést is kaptam –, hogy ez az eredmény teljességgel természetes, mármint az, hogy bejutottunk a bajnoki döntőbe, és hogy megszereztük az ezüstérmet, hiszen igazán jó játékosokból állt a csapat – mondta az ügyvezető. – Én ezt máshogy látom. Ez egy nagyon fiatal, rutintalan csapat volt a tavalyi idényben, és éppen ezért tavaly nyáron azt a célt fogalmaztuk meg a szakmai stábbal, hogy ennek a gárdának a feladata elsősorban a tanulás és a fejlődés. Ezt a csapat minden tagja egytől egyig, egyen az játékos vagy a szakmai stáb tagja, maradéktalanul teljesítette. A szép eredmény pedig szinte hab a tortán. Óriási büszkeséget jelent a számomra, hogy egy ilyen fiatal átlagéletkorú csapattal eljutottunk, ahova, és újfent köszönettel tartozom mindenkinek, akik ebben segítettek minket. Felejthetetlen évad volt, ugyanakkor máris szeretném hozzátenni, hogy nem megismételhetetlen.

Az ezüstérem mellett még az is büszkeségre adhat okot az egyesület berkeiben, hogy Kajtár Mátyás saját nevelésű, kecskeméti sportolóként érdemelte ki az MLSZ-től az év felfedezettje címet. – Az én megítélésemben ez a teljesítmény egyenértékű azzal, hogy a felnőtt csapat ezüstérmet szerzett – jelentette ki Vercz Tamás. – Most egy picit vonatkoztassunk el Matyi személyétől, inkább azt vegyük górcső alá, hogy mi is az, amit Kajtár Mátyás–- természetesen a tehetségét hihetetlen szorgalommal és tervszerű munkával kihasználva – elért. Mi is az, amit megvalósított. Az történt, hogy egy kecskeméti fiatal felnőtt élsportban emelkedett ki. Ugye nem kell tovább hangsúlyoznom, hogy milyen értéke van ennek. Ne feledjük, csapatsportról, csapatban gondolkozva kell fejlődnünk, de most hirtelen nem sok olyan kecskeméti sportolót tudnék megnevezni, aki Kecskeméten nevelkedett és a felnőttek világában országos díjban részesült úgy, hogy továbbra is kecskeméti mezben sportol. Évek óta azt hallom mindenhonnan, hogy milyen fontos az utánpótlás nevelése, és mégis a mi kis futsal közegünkben értünk el kézzel fogható eredményeket ezen a téren. És nem is fogunk itt megállni, köszönhetően a kiváló szakmai stábnak. Hiszem, hogy az utánpótlás nevelés is akkor lesz sikeres, ha megfelelő emberek, a megfelelő helyen dolgoznak.