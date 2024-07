Szemmel láthatóan nagyon szívesen beszél a nemrégiben megtalált hivatásáról.

Rigó Viktória (baloldalt) asszisztensként a Szekszárd-Soroksár női NB I.-es mérkőzésen.

– Tizenöt éves voltam, amikor levizsgáztam, azóta százharmincöt mérkőzésnél tartok – feleli arra a kérdésre, hogy számon tartja-e, hogy hány mérkőzésen működött közre játékvezetőként vagy asszisztensként. – Ezek jelentős többsége asszisztensi szerepkör volt. Persze voltam vezetőbíró is utánpótlásmeccseken, de egyelőre erősen az asszisztensi feladat van az érdeklődésem középpontjában. Természetesen a karrierje elején egyébként is mindenki asszisztensként kezdi, mert azon a poszton kevesebb a felelősség, mivel a végső döntést a játékvezető hozza meg. Ez a megállapítás így persze nem feltétlenül igaz, hiszen vannak olyan, az eredményt befolyásoló meccsszituációk, amelyek az asszisztens jelzésén múlnak. Véleményem szerint azért jobb asszisztensként kezdeni, mert ezen a poszton kevesebb a konfrontálódás a játékosokkal, mivel ez egy korlátozottabb szerepkör. Ami engem illet, már játékvezetőként is kipróbáltam magam tizenöt mérkőzésen, de én úgy érzem, hogy egyelőre kimondottan az asszisztensi pozíció felé húz a szívem.

Labdarúgóként kezdte

Rigó Viktória először természetesen focistaként vette ki a részét a labdarúgásból, ám aztán hamar válaszút elé került a foci, illetve a játékvezetés tekintetében.

– A sport mindig fontos szerepet játszott az életemben – tekint vissza. – Még egészen kicsi koromban nem nagyon ment a futás. Az anyukám edző, és nem hagyta ezt annyiban. Rendszeresen elvitt futni. Ez annyira inspirált, hogy a sport hamarosan az életem részévé vált, és teljesen megszerettem a futást. Mára a napi hét, nyolc kilométeres futás nálam már a kikapcsolódás elengedhetetlen része, fő formája. Gyerekként öt évig kosárlabdáztam, aztán főként a fiú osztálytársaim hatására elkezdtem focizni. Velük kezdtem el játszani, és annyira megtetszett, hogy hamarosan már versenyszerűen is űztem. Szép időszak volt az, hiszen nagyon jó csapatba kerültem a Kecskeméti LC-nél, és sikeresek is voltunk. Szabó Erika volt a vezetőedzőm, aki egy kiváló edző. Voltak persze hullámvölgyek a szereplésünk során, de az utolsó évemben, amikor befejeztem a focit, a Kecskeméti LC-vel megnyertük az U19-es regionális bajnokságot. A csapatban középhátvéd voltam. Néhány csapattársam jelentkezett a játékvezetői tanfolyamra és később én is kedvet kaptam. Elvégeztem a tanfolyamot, letettem a vizsgákat, aztán ki is próbáltam magam. Nagyjából egy évig ment a foci és a játékvezetés párhuzamosan, de hamar kiderült, hogy a kettő együtt nem fér bele az időmbe. Mikor a döntés szükségszerűvé vált, már nem jelentett a számomra dilemmát, hogy melyiket válasszam. Sokkal jobban megfogott a játékvezetés, mint maga a foci. Nekem nagyon tetszik. Véleményem szerint nagyon szép szakma, és komoly karrierlehetőség is van benne. Így utólag azt is érzem, hogy a fociban nem vihettem volna sokkal többre, ahhoz ugyanis túl későn kezdtem. A játékvezetés terén viszont előttem van még a jövő. Mivel a játékvezetés nagyon érdekel, érzem magamban a szenvedélyt és elkötelezettséget, nem vagyok rest rengeteg energiát belefektetni. A foci számomra sport és csapatjáték, a játékvezetés azonban egy más és komplex feladat, amiben szerepet játszik az erőnlét, az elmélet, a gyakorlati tapasztalatok, vagyis egy sokrétű, összetett dolog. Folyamatos gondolkodást és koncentrációt igényel, amikor meccs alatt száznyolcvanas a pulzusa az embernek. Kiterjedt megmérettetés, és e minőségében számomra sokkal vonzóbb. Óriási kihívás számomra az is, hogy megtanuljam az embereket kezelni. Ez a rendkívüli sokrétűség ami ebben a pályában vonz.