A Kiskunhalason élő, de egyébként a mögöttünk álló idényben a Kiskunmajsai FC színeiben játszó, mindössze tizenkilenc éves Rácz Tamás csatár, és pontosan annyi gólt szerzett a vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoportjában, mint ahány éves. Ezzel pedig - egy találat fórral – megelőzte az ugyanebben a csoportban a tizennyolc találatot elért, csólyospálosi Tóth Dominiket, és így gólkirály lett.

Rácz Tamás (labdával) a Nyárlőrinc elleni rangadón

Fotó: Szentirmay Tamás

– A felnőttek között még soha nem voltam gólkirály, ugyanis még csak ez volt a harmadik szezonom ezen a szinten, ebben a korosztályban. Ennek fényében nyilván érthető, hogy nagy eredmény ez a számomra, hogy én lettem a gólkirály.

Rácz Tamás fiatal kora ellenére már viszonylag sok gólt, 164-et lőtt a pályafutása során, ami véleménye szerint nagyon sok különböző tényezőből tevődik össze.

– Futsalozok is, ott több gólt lehet elérni, mert ott sűrűbben esnek a találatok, mint nagypályás fociban. És persze utánpótláscsapatokban még több gólt lehetett lőni, így jött össze ez a viszonylag soknak mondható mennyiség. Azt, hogy külön-külön mennyit lőttem eddig a felnőttek között és mennyit az utánpótlásban, most nem tudnám megmondani, mert nem számoltam. Nemcsak annak örülök, hogy sikerült a gólvadászok listájának a legelején végeznem, hanem annak is – sőt, annak még inkább –, hogy a mostani bajnokság során sikerült olyan gólt, gólokat szereznem, nem is egy alkalommal, amelyek mérkőzéseket döntöttek el, akár három vagy akár egy ponttal, így aztán nem is tudok csak egyet kiemelni közülük a fontosság tekintetében. Ugyanakkor minden egyes olyan góllal kapcsolatban nagyobb az öröm, amellyel a csapatomat pont vagy pontok megszerzéséhez tudtam segíteni.

Rácz Tamás támadó középpályás poszton játszott Kiskunmajsán, ennek ellenére lett természetesen a házi góllövőlistán is az első.

– Ez nemcsak az én érdemem, hanem az egész csapaté is, hogy ennyi gólt sikerült elérnem. A magasságomból adódóan, 175 centiméter vagyok, egyetlen egyszer sem tudtam fejjel a hálóba juttatni a labdát, valamennyi találatomat lábbal értem el. A tavasz folyamán néhány büntetőt is elvállaltam, amit sikerült értékesítenem, de a legtöbbet mezőnyből, ziccer után lőttem, és egy szabadrúgásgólom is volt. Főleg jobb lábbal találkozom a labdával, de azért bal lábbal is tudok rúgni.