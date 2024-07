Klaipedában, Litvániában rendezték meg 2024. június 25–július 1. között a 18. Junior Uszonyosúszó Európa-bajnokságot, amelyen a kecskeméti BÁCSVÍZ KVSC is képviseltette magát. Mi az, hogy képviseltette, parádés teljesítményekkel tette le a hírös városi küldöttség Litvániában a névjegyét.

Mayer Dávid és Turucz Zoé

Fotó: Bácsvíz KVSC

Turucz Zoé két számban is Európa-bajnok lett – 50 méteren új junior világcsúccsal, illeve száz méeres gyorsúszásban, hogy még egy bronzérmet is begyűjtsön a 4x100-as mix váltó tagjaként –, Mayer Dávid pedig 50 méteren lett Európa-bajnok új junior országos csúccsal, 100 méteren pedig ezüstérmet is szerzett. Emellett szerzett még egy értékes ezüstérmet a 4x200 méteres felszíni váltó, bronzéremmel utazhatott haza a 4x50 méteres férfi felszíni váltó és a 4x100 méteres felszíni váltó. Nem csak a Litvániát megjárt versenyzők térhettek haza elégedetten, hanem a felkészítő edzőik is, Juhos Gergely, Szabó László, Jaksa Milán, Varga Zsolt, Pálfi János és Tóth András.

– Nagyszerű, de fárasztó egy hét áll a csapat mögött – foglalta össze a litvániai kalandokat Szabó László edző. – Az új versenyprogram és az új versenyszámok meglepték a sportolókat, ugyanis a négy nap alatt az egyéni versenyszámaik mellett öt váltót kellett teljesíteniük, ebből négyet kétszer kellett leúszniuk. Nagyon elégedett vagyok a versenyzőinkkel, hiba nélkül hozták a versenyt, tökéletes rajtok, fordulók, váltások és úszások valósultak meg. Kivétel nélkül mindenki egyéni csúccsal tér haza. Indulásnál két aranyra és két országos csúcsra számítottam. Mindezek mellé egy arany és egy ezüstérmet is szereztek versenyzőink. Az 50 méter gyors világcsúcsa pedig csak egy távlati cél volt még az idei évre, de már most sikerült teljesíteni. A magyar csapat 7 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzéremmel a 2. helyen végzett az éremtáblázaton, ebből a BÁCSVÍZ KVSC versenyzői 3 arany-, 2 ezüst-, 3 bronzérmet tettek bele a közösbe – emelte ki a hírös városi hozzájárulást a magyar küldöttség kiváló eredményéhez.

Hamarosan újra lehet szurkolni a kecskeméti uszonyos úszóknak. Amíg a küldöttség ugyanis Litvániában vitézkedett, a BÁCSVÍZ KVSC Búvárúszó szakosztályának három felnőtt válogatott versenyzője, Blaszák Lilla, Szili Ágnes és Wórum Regő, egy 5-ös államvizsga illetve két sikeres érettségi mellett az edzőtáborokból hazaérve folytatták az edzőikkel a felkészülést a 2024. július 10–17. között, Belgrádban megrendezésre kerülő Felnőtt Világbajnokságra, amelyen a junior csapatból Turucz Zoé és Mayer Dávid szintén versenyezni fog.