A névsort olvasva kijelenthető, hogy mindenki élt indulási jogával. Az UTE esetében még az élvonalbeli folytatásra is van esély, amennyiben így lesz, úgy feltöltik a mezőnyt. A 20 csapatot területi alapon két csoportba osztják majd, ezt követően jön az alapszakasz, mely során két mérkőzést játszanak egymással a résztvevők, majd felsőházi és alsóházi pontvadászat során dől el a bajnok és a kiesők kiléte. A bajnokok feljutnak, a 10. helyezetek búcsúznak a ligától. Jósolni nem érdemes, de a Lajosmizse várhatóan a keleti csoportba kerül majd, ahol igen szép túrák is várhatnak a Frogs-ra majd, többek közt akár Csengerre is.

A Frogs új kihívás előtt áll

Fotó: Bús Csaba

Eközben a lajosmizsei gárda nyáron is mozgásban van, hiszen bejutottak a Minifutball Szövetség által kiírt Magyar Kupa döntőbe, melyet szombaton rendeznek meg Balatonszárszón. A nyolc csapatot felvonultató, négyes csoportokra felosztott mezőnyben a Frogs fővárosi, szentmártonkátai és nagyhegyesi riválist kapott. Az első két helyezett kivívja a jogot az Európai Minifutball Szövetség által megrendezett Euro Cup-on való indulásra is, ami külön motivációt jelenthet, hiszen szeptember végén Bulgáriában rendezik meg az eseményt.