Megsérülni mindig nagy félelme egy játékosnak, Nagy Krisztián ráadásul egy felkészülési meccsen dőlt ki tavaly szeptemberben, ami véget is vetett a 2023/2024-es idényének, mivel műteni kellett.

Nagy Krisztián (fehérben) tíz hónap után tért vissza

Fotó: Nyitray András

– Jól emlékszem a napra, szeptember 8-án, a Tiszakécske elleni edzőmeccsen szakadt el a keresztszalagom. Eltelt így majdnem tíz hónap mostanáig, míg újra pályára nem léphettem. Nehéz szavakkal leírni, mennyire boldog vagyok, hogy újra a társakkal lehetek, és már nemcsak a pályán kívül, hanem azon is segíthetem őket – mondta Nagy, aki már az NB II-es feljutó csapatnak is alapembere volt.

Nagy Krisztián nem tagadja, ilyen hosszú kihagyás után folyamatosan vissza kell jönnie néhány dolognak a pályán, de vannak berögződések, amik nem vesznek el.

– Volt bennem izgalom a Rukh elleni meccs előtt, hiszen rövid ideje végeztem kontakt edzéseket is előtte. Ráadásul ez nem is tűnt egy könnyű meccsnek, hiszen a Rukh rendkívül jó csapat. Szerencsére a pályára lépésem után ez az izgalom elillant, inkább egy hidegrázós érzés fogott el, hogy újra mérkőzést játszhatok. Ez alighanem hatványozottan igaz lesz majd akkor, ha saját nézőink előtt futballozhatok. Vannak dolgok, amiket újra meg kell szokni, hiszen a tíz hónap az tíz hónap, ami egy sportoló esetében pláne sok. Ugyanakkor vannak olyan dolgok is, amik ha az emberben vannak, nem lehet elfelejteni. Próbáltam ezt az időszakot mindenesetre úgy eltölteni, hogy mentálisan és fizikálisan is erősen térhessek vissza, hogy számíthasson rám a stáb – mondta Nagy Krisztián.

A KTE játékos hozzátette, nem volt minden pillanata felhőtlen a tíz hónapos kihagyásnak, de összeszorított foggal dolgozott azon, hogy gyorsan visszatérhessen. Áprilisban már nagy léptekkel haladt előre a rehabilitációs munkában, akkor kezdett el újra azon álmodozni, milyen jó lesz újra pályára lépni.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak nehezebb pillanatok. Pályafutásom során feljutottam négyszer, illetve kiestem háromszor, ültem tehát már pár hullámvasúton, de ez egy más szituáció. Április végén kezdtem el elég közelinek látni azt, hogy újra futballozhatok, nagyon jól is haladtam akkor, és végül olyan gyorsan sikerült visszatérnem, amire magam sem számítottam az elején. Rengeteg üzenetet kaptam, hogy mennyire várják a visszatérésemet, ez mindig nagyon jól tudott esni. Főleg akkor, amikor személyesen találkoztam szurkolókkal, akár az utcán, akár a mérkőzéseken. Ezek a pozitív, bátorító szavak mindig erőt tudtak adni a napi munkához, vagy éppen egy egész héthez. Azon leszek, hogy mindezt a pályán háláljam meg nekik. Sokaknak tartozom köszönettel, gyakorlatilag mindenkinek, aki valamilyen formában támogatott a felépülés időszakában, gondolok itt a stábtagokra, játékostársakra, illetve a klubvezetésre is. Végig éreztem az őszinte érdeklődést és törődést részükről, ami sokat jelentett – tekintett vissza Nagy.