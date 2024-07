Hosszú, küzdelmes évek után válogatták be Mihók-Juhász Barbarát az olimpiai csapatba, ezzel régi vágya válik valóra. Elmondta, már a 2022-es olimpiára is nagyon készült, de akkor nem sikerült bejutnia az olimpiai csapatba, ami nagy csalódás volt számára. De talán a sors is így akarta, hiszen utána nem sokkal várandós lett és másfél éve adott életet első kislányának, Lindának, így az elmúlt hónapok babázással teltek. Egy éve azonban újra elkezdett komolyabban foglalkozni a sakkal. Hetente több edzése is van – sorolta a baon.hu-nak. Büszkén számolt be arról, hogy tavaly decemberben részt vett a női magyar bajnokságon, ahol nagyon jó formában játszott és a harmadik helyen végzett. Ez is közrejátszott abban, hogy most indulhat az olimpián.

Mihók-Juhász Barbara is részt vesz a 45. Sakkolimpián

Fotó: Beküldött fotó

Mivel hazai rendezésű lesz idén a sakkolimpia a magyar szövetség több csapatot is indíthat. A férfiaknál három, míg a nők mezőnyében két csapat indul. Barbara a „B” csapatba került. Bár az „A” csapat kapja a nagyobb figyelmet az olimpián, nem vagyok csalódott, mert így is egy gyerekkori álmom válik valóra. Húsz év munkája van emögött – nyilatkozta lapunknak Barbara, aki azt is elmondta, hogy a felkészülésben férje, Mihók Olivér, nemzetközi sakk nagymester segíti, de rendszeresen edz a nemzetközi mester, Terbe Zsuzsannával és a szintén nemzetközi mester, Csonka Balázzsal, illetve rendszeresen részt vesz a válogatott edzéseken is.

Óvodásként kezdett sakkozni

Mihók-Juhász Barbara szülőfalujában, Bugacon óvodásként kezdett el sakkozni. Kezetben az motiválta, hogy legyőzze édesapját, időközben azonban kiderült róla, hogy különös tehetsége van a sakkhoz, amit iskolásként is folytatott. Először Juhász Károly, majd Lantos Pál tanította a fiatal tehetséget. Még általános iskolásként bekerült a központi sakkiskolába, ahol havonta egy hetet sakkozott. Később bekerült a ifjúsági válogatott csapatba és több Európa Bajnokságon is részt vett. Tizennyolc évesen csapattársával, Varga Melindával megnyerték az ifjúsági csapat-Európa-bajnokságot. Előtte magyar női csapat nem nyert még ilyen versenyt. Ezután egyre magasabb színvonalú csapatokban játszott. Így például a kecskeméti Tóth László Sakk Egyesületben, majd a Géniusz Tata Egyesületben, ahonnan jelenlegi egyesületéhez a Makói Spartacus Vasas Sportegyesülethez igazolt. Ott ismerte meg férjét, Mihók Olivért, aki jelenleg az edzője is. 2021-ben került Barbara a női magyar válogatott tagjai közé. A sakkcsapat 2021-ben ezüstérmet nyert a 38. Mitropa-kupán, amely évtizedek óta a közép-európai válogatott csapatok hagyományos sakkversenye.