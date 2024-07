Mácsai Mariann Dusnokon él, de a Balatonfüredi Atlétikai Klub tagja. Számos verseny győztese és dobogós helyezettje. Az utóbbi években edző irányítása mellett készül a hosszútávokra.

Mácsai Mariann a Kikelet félmaratonon

Fotó: FENY GEPESZ Photoperator

– Közel tíz éve kezdtem el futni, hat éve pedig már versenyszerűen végzem ezt a sportot – meséli. – Semmi különös oka nem volt, nem voltam túlsúlyos, de jártam aerobikra, kondiztam is, utána tértem át a futásra. Abban az tetszett meg a legjobban, hogy szabadnak éreztem magam a jó levegőn. Egy barátnőm unszolására elmentem egy versenyre, ahol jó helyezést értem el a 14 kilométeres távon. Olyan jól éreztem magam, hogy utána már figyeltem azt, hol vannak versenyek. Folyamatosan félmaratonokon indultam, edző nélkül, saját magamat edzettem olyan hat, hét évig. Ezeken a versenyeken mindig jó helyezést értem el, mindig dobogós voltam, de a végére úgy éreztem, hogy nagyon elfáradok. Ettől függetlenül belevágtam Szegeden egy maratonba, amit megnyertem, 3 óra 34 perc alatt értem célba. Onnantól kezdve szakember irányításával dolgoztam, és dolgozom, így szépen felépített edzéseim voltak.

Mácsai Mariann úgy gondolta, hogy nem áll meg a klasszikus futó távnál, a maratonnál, hanem tovább megy, és lefutja az ötven kilométert. Edzőt váltott, és utána már a hatvanöt kilométeres táv következett.

– A félmaraton után úgy éreztem, hogy kell egy újabb kihívás, és feszegettem a határaimat, hogy melyik az a táv, ami nekem a legjobban fekszik. Először úgy gondoltam, hogy a 40–50 kilométer elég lesz, de most már eljutottam a 65–70 kilométerig, ami egészen jól megy. Augusztusban lesz egy nyolcvan kilométeres versenyem, a Korinthosz Szekszárd. Ezen még nem indultam, de az is töltésen, gáton lesz, és minden valószínűség szerint nagy melegben kell futni. Mindig a nyári időszakot választom a legnagyobb versenyeimnek. Szoktam versenyezni télen is, de azokat nem annyira szeretem a hideg miatt, meg azért is, mert akkor könnyebben meg lehet sérülni. Akkor is leizzadok, és átöltözni a hidegben nem annyira jó. Ezért szeretem inkább a nyári versenyeket.