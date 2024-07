Érdekesség, hogy az elmúlt bajnokságban, amikor a Tiszakécskei LC is a másodosztályban szerepelt, akkor az egyik mérkőzését megnyerte 2–0 arányban a Szeged ellen, míg a másikon 2–2-es döntetlen született.

Balázs Benjamin (fehérben) azon kevés játékosok közé tartozik, akik megmaradtak az elmúlt bajnokságban szereplők közül.

Fotó: Szentirmay Tamás

A mostani találkozón az első játékrészben jól tartotta magát a Tiszakécske, és ez nem csak a játékban, de abban is megmutatkozott, hogy a hazai csapat nem tudott gólt lőni. Sőt egy hatalmas helyzetet ki is hagyott a harmadosztályú gárda. Egészen más lett volna a mérkőzés további kimenetele, ha akkor sikerül a hálóba találni. Még a második játékrész elején is jól szerepelt a Tiszakécske, pariban voltak a másodosztályú csapattal. Aztán jött két elkerülhető hiba, amit a hazaiak értékesítettek, és amivel a találkozót meg is nyerték.

Ezen a találkozón már azok a labdarúgók kaptak játéklehetőséget, akikre jobban számít majd a vezetőedző. Lehet, hogy a kezdő játékosok neve is már a fejében van. Amint az látszik, most már nem sort cserélt Balogh Pál, hanem azoknak adott több játéklehetőséget, akik majd a csapat gerincét fogják alkotni.

– Azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt a Szeged utolsó felkészülési ellenfelünknek. Szerintem nekik is pozitív benyomásaik voltak a mérkőzést követően. Függetlenül attól, hogy két góllal megnyerték a találkozót, jó hatvan percig eltüntettük az osztálykülönbséget. Sőt 0–0-as állásnál nekünk volt ziccerünk. Ezt követően volt két megingásunk, amit ezen a szinten már kihasznál az ellenfél. De legalább láttuk azt, hogy miben kell még fejlődnünk a bajnokság megkezdésig, értékelte csapata teljesítményét Balog Pál vezetőedző.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 2–0 (0–0)

Tiszakécske: Prokop – Géringer, Tóth B., Valencsik, Balázs B., Pintér, Szekér, Grünwald, Vajda, Zámbó, Horváth E. Cserék: Baráth, Szmola, Takács, Antal G., Sipos, Sallai, Marsa, Mihály B. Vezetőedző: Balogh Pál.