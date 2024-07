Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője azért kötött le erre a szombatra két felkészülési mérkőzést, hogy a keret minden tagja megkapja bő egy héttel a bajnoki rajt előtt az utolsó edzőmeccsen a kilencven perces terhelést. Délelőtt Cegléden találkozott a KTE a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatával.

A Kecskeméti TE támadója, Lukács Dániel (lila mezben) helyez a szegedi kapuba.

Fotó: Nyitray András

Gyors kecskeméti góllal indult a találkozó azok után, hogy az automata locsoló egy kissé megtréfálta a csapatokat. Lukács kapott egy kitűnő indítást, a labdával elvágtatott egészen a kapuig, és a ziccerét be is lőtte, 1-0. A nagy meleg rányomta a bélyegét a meccsre, így a játékvezető nem véletlen rendelt el két ivószünetet is az első félidőben. Bár a Szeged többet birtokolta a labdát, a kecskemétiek futballoztak veszélyesebben, Lukács újabb lövését a gólvonalról vágták ki egy jó beadás után. A 33. percben megduplázták a lila-fehérek az előnyt, Kovács Barnabás hozta magát lövőhelyzetbe a tizenhatos bal sarkánál, majd jobbal kilőtte a rövid sarkot, 2-0.

Szünetben a Szeged szinte teljes sorját lecserélte, míg Szabó István nem változtatott, ennek megfelelően frissebben is kezdett a Szeged. Helyzettel ez nem párosult, sőt, az 55. percben egy kapusról kijövő labdát Banó-Szabó fejelt kevéssel a kapu mellé. A 60. percben szépített a Szeged, Lamine Sarr kapott jó labdát, majd ballal kilőtte a jobb felső sarkot a kapufa érintésével, 2-1. A Szeged továbbra is próbálkozott, újabb lehetőség is adódott előttük nem sokkal a gól után, de az a lövés elkerülte Kersák kapuját. A hajrában még Kovács Barnabás előtt is adódott újabb lehetőség, de a védők blokkolni tudtak, így maradt a 2-1.

Kecskeméti TE – Szeged-Csanád GA 2-1 (2-0)

Felkészülési mérkőzés, Cegléd

KTE: Kersák – Szűcs K., Szabó A., Belényesi, Katona, Zeke, Nikitscher, Kovács B., Banó-Szabó (Vattay 80.), Lukács (Kovács K. 80.), Pálinkás.

Gól: Lukács (5.), Kovács B. (33.) ill. Sarr (60.)