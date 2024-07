Talán nem meglepő, hogy ebben az osztályban nincsenek meghatározott napokon edzések. Ezt Virág Tibor is elmondta. – Mindenki saját magát edzette, mert több településen élnek a játékosaink. Az újvárosiak hetente három alkalommal kispályán is fociznak. A többiek pedig Kiskőrösön, mert Kaskantyúra nem nagyon jöttek el. Mindössze két helyi játékosunk van. Ettől az évtől azonban már óvodáskorban elkezdtük csapathoz szoktatni a gyerekeket. De egy nyolcszáz fős kisfaluban nehéz olyan embert találni, aki elkezd focizni. Azt viszont el kell mondanom, hogy a meccsek látogatottsága nálunk jobb, mint a környező településeken. Vannak olyan csapatok, amelyek megszűnnek. Azt viszont nem értem, hogy miért a mi csoportunkat erősíti például a Balotaszállás és a Kunfehértó. Az elmúlt évben ide tették a Közép csoportba az Északi csoport bajnokát, a Fülöpszállást és a Szabadszállást is. Állíthatom, hogy a mi csoportunk sokkal erősebb, mint a vármegyei másodosztály.

A kaskantyúi játékosok a huszonnégy mérkőzésen nem keveset, hanem száztíz gólt lőttek, amihez Kovács Zsolt negyvenkettő találattal járult hozzá.

– Többet is lőhettünk volna, ha jobban odafigyelünk –hangsúlyozza az elnök. – Kovács Zsolt a sok gólja ellenére hat meccsen sérült volt, egy találkozón pedig eltiltás miatt nem szerepelt. Ez a csoportunk erősségét is mutatja, hogy szinte veretlenül kell odajutni a tabella elejére, mert ott lihegnek mögöttünk. Tavasszal egyedül mi voltunk az a csapat, aki az összes idegenbeli mérkőzését megnyerte. A rangadókra, a vármegyei első osztályban szereplő csapatok fiókcsapatai kihasználják a maximális két első osztályú labdarúgó bevetését. Ezenkívül még néhány ifjúsági korú játékos is pályára lép, amit megenged a szabályzat, így ellenük a kisebb csapatoknak nagyon nehéz jó eredményt elérni.