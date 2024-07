A technikai vezető ezután kifejtette, hogy ez a munka nem is szakad félbe, ez a nagyon szép eredményt elért közösség együtt marad. A tavalyi nyáron is csak viszonylag közepes mozgás volt Kunbaján – hat játékos távozott, hat érkezett –, most viszont még ennél is kevesebb változás várható.

– Együtt marad a csapat is, és a szakvezető is Nikola Masalusic marad.

Mi nagyon elégedettek vagyunk vele, és ő is nagyon élvezte ezt a munkát. Úgy fest, hogy a keretből mindössze két játékos fog távozni – ők sem a csapattal elégedetlenek, inkább családi okok miatt nem bírják vállalni a Bács-Kiskun vármegyei első osztályt. Helyettük Masalusic mester már kinézett két vagy három játékost, és ami a számunkra nagyon fontos, köztük van egy klasszikus 9-es is, tehát egy gólérzékeny középcsatár. Ami nekünk bizony nagyon elkelne ott elöl, hiszen az az egész idény folyamán mindenki számára nyilvánvaló, hogy az nálunk hiányposzt. De úgy fest, hogy ő már meg is találta az ideális jelöltet. Nevet, illetve neveket addig azért nem mondanék, amíg hivatalossá nem válnak az igazolások.