Június 24-től – tehát a szünidő kezdetétől kezdve – egészen július 12-ig folyamatosan zajlottak a KTE tábor turnusai a Széktói Stadionban, ahol a szórakozás mellett az edzésekre is nagy hangsúlyt fektettek a korosztályos edzők. A társaság egy rövid pihenőt iktatott be, de hétfőtől az utolsó hét is kezdetét veszi, utána pedig már a 2024/2025-ös szezonra fókuszálhatnak majd a gyerekek és az edzők a KTE kötelékében. Intenzív heteken vannak túl a fiatalok és a felügyelőik is, a fejlődés mellett az élményszerzésen van a hangsúly.

A KTE nyári táborai nagy létszámmal pörögnek

Fotó: Nyitray András

– Nagyon intenzív három héten vagyunk túl a kollégákkal és a gyerekekkel, eddig nagyjából 240-en voltak velünk a három turnust nézve, de az utolsó hétre is kb. 70 résztvevővel számolunk – mondta Fűkő Péter, a KTE nyári tábor koordinátora az első három hét kapcsán. – Jó hangulatban teltek a napok, akár az edzések, akár az egyéb szórakoztató programok, bízunk benne, hogy az utolsó héten is így marad ez – tette hozzá a szakember.

Természetesen a szórakozás sem maradhat el, de az edzéseket is komolyan veszik a gyerekek, lelkesen és szorgalmasan végzik el az edzők által kért feladatokat. Napi két tréning szerepel a tábor programjában, emellett különböző csapatépítő foglalkozásokat is szerveznek Fűkő Péterék. Délelőtt az egyéni fejlesztésen van hangsúly, míg délután már csapatban kell a gyerekeknek megmutatniuk magukat. Külön motivációt jelent a házi bajnokság, melynek megnyeréséért nagy harc szokott menni minden nap a táborban. Fűkő Péter nem egyedül dolgozik természetesen a táborban, a KTE több utánpótlás edzője is rendre ott van.

– Mellettem Rádi Zsolt, Telek Vilmos, Puskás Zoltán és Filus Gábor edzőkollégáim vannak a gyerekekkel, csoportokban dolgozunk, illetve Prikkelné Donkó Melinda személyében egy óvodapedagógus is segítségünkre van. Reggel kilenckor már indul az első edzés, melyen jellemzően mindig az egyéni fejlesztést szolgáló feladatokból épül fel a foglalkozás. Kapura lövés, mozgáskoordináció, labdaérzékelés, párharcok fejlesztése, illetve egyéb ügyességi feladatok várnak a gyerekekre. A két foglalkozás között együtt megyünk el ebédelni, illetve ezután marad még mindig idő egy kis szórakozásra is. A délutáni edzésen aztán három a három elleni bajnokságokkal zárjuk a napot, a gyerekek itt rengeteg labdaérintéssel, összjátékkal, helyzetmegoldásokkal találkoznak, amik a nagypályás játékban a legfontosabbak – mondta Fűkő Péter a napi rutin kapcsán.