– Csábi József már Szolnokon is edzőm volt, általa kaptam meg a bizalmat Kazincbarcikán. Tudta, hogy mire vagyok képes, én pedig úgy mentem oda, hogy egy teljesen új fejezetet akarok nyitni. Jól éreztem magam, szinte otthon voltam, ment a játék, gólokat és gólpasszokat is hozzátettem a csapat szerepléséhez. Ennek köszönhetem leginkább, hogy most itt vagyok és megkaptam ezt a lehetőséget a KTE-től. Sokan nem számoltak vele tavaly ilyenkor, hogy most itt lehetek és erre készülhetek, de én mindig hittem magamban, sosem adtam fel, talán a pályafutásom is ezt mutatja – mondta büszkén Kotula Máté.

A játékos elárulta, sokkal érettebb is lett az évek alatt, így már a családon belüli tanácsokat is sokkal inkább megfogadja.

– Az apa-fiú kapcsolat, főleg ha az apa nagy játékos is volt, sosem egyszerű. Fejben nagyon erősnek kell lenni ehhez, nekem is idő kellett hozzá, mire ezt a dolgot rendeztem magamban. Nyugodtan mondhatom, a fater egy nagyon kemény figura, nála keményebbel aligha fogok találkozni a pályán. Nyers és őszinte mindig, a pályán is ilyen volt, ebben a makacsságban hasonlítunk is. Nem mondom, hogy nem volt ebből konfliktusunk is akár, de mai fejjel már azt mondom, az esetek 98 százalékában igaza volt. Korosodva sokkal jobban megfogadom a tanácsait, ezt az egyéni dolgokra kell érteni elsősorban.