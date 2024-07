Kosárlabda 39 perce

A KTE kerete már formálódik

Augusztus 1-én kezdi meg a felkészülést a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, mely a felkészülési programja után ezúttal már konkrét változásokról is helyzetjelentést adott. A klubhoz új edző érkezik, illetve több játékos sorsa is eldőlt. Érékeire továbbra is támaszkodhat a KTE, de vannak biztos távozók is.

Nyitray András Nyitray András

Az már véglegesnek tekinthető, hogy lesz változás a KTE szakmai stábjában. A szakmai igazgató Ivkovic Stojan lesz, mint ahogyan eddig, ebben a szezonban is a csapattal kapcsolatos teljes felelősség az övé. Mellette három edző dolgozik majd a csapat felkészítésében. Hegedűs Gergely az erőnléti munka levezénylése mellett a keret magas poszton bevethető játékosainak egyéni felkészítésével foglalkozik majd. Dusan Markovic feladata a mezőnyjátékosok egyéni felkészítése lesz. A stáb két gyógytornász szakemberrel, Váczi Tamással és Horváth Dáviddal lesz teljes. A klub az elmúlt években komoly egészségügyi eszközparkot fejlesztett, de ennek haszna csak akkor válhat napi szinten érzékelhetővé, ha a csapat mellett megfelelően képzett, tapasztalt szakemberek dolgoznak. Váczi Tamás öt éve tagja a kecskeméti szakmai stábnak, Horváth Dávid egy éve csatlakozott a klubhoz - az elmúlt időszak tapasztalatai azt igazolják, hogy Kecskeméten jó kezekben vannak a csapat tagjai. Wittmann Krisztián marad a KTE kapitánya

Fotó: Bús Csaba A stáb legújabb tagja, Németh Levente Körmendről érkezik, az előző szezonokban ő volt a körmendi csapat másodedzője, Kecskeméten scouting edző lesz. A játékoskeret kapcsán Ivkovic Stojan elmondta, hogy továbbra is Wittmann Krisztián lesz a csapatkapitány, neki élő szerződése van a klubbal. Biztosan nem marad Kecskeméten Kucsera Dániel, Tóth Balázs, Marko Lukovic, Rastko Dramicanin és Shannon Bogues. Az új szezonra a magyar játékosokkal (már a 2025-26-os szabályra gondolva, amikortól két magyarnak kell pályán lennie) hosszabb távú megállapodásra törekednek, a külföldiek kapcsán pedig azt tartották szem előtt, hogy minél jobban beilleszthetők legyenek a tervezett játékrendszerbe. A játékosokkal az utolsó egyeztetések zajlanak, amelyek után a játékoskeret várhatóan napokon belül összeáll. A Kecskemét első felkészülési mérkőzését augusztus 19-én vívja majd, addigra várhatóan a teljes keret is összeáll a nyári alapozás során.

