A szokásosnál jóval több időbe telt az MLSZ-nek idén elkészítenie a csoportbeosztást, ugyanis több klub sorsa is kérdéses volt a bajnokság végeztével. Ez leginkább a Haladásra volt igaz, mely tulajdonképpen megszűnt, míg a Körösladány ugyancsak visszalépett a harmadosztály küzdelmeitől.

A Tiszakécske és a KTE II. egy csoportba került

Fotó: Szentirmay Tamás

A Szombathelyi Haladás helyett végül a Haladás VSE folytathatja a bajnokságban némi jogi csavart követően – a HVSE tagja volt az NB III-nak, de kiesett, végül azonban a Szombathelyi Haladás indulási jogát kapta meg az NB III-ban – a Körösladány helyett pedig a Salgótarján maradt a mezőny tagja. Ez át is írta a hét elején tájékoztató jelleggel kiadott MLSZ tervezetet, hiszen a Salgótarján az Észak-Keleti csoportba került, a Körösladány helyét pedig Dél-Keleten a Csepel vette át, ezzel tulajdonképpen kialakult a mezőny, ami a Tiszakécskei LC-t és a KTE II-t is érinti.

A Bács-Kiskun vármegyei klubok a Dél-Keleti csoportba kerültek, így mondhatni szomszédvári csatára is sor kerülhet majd, amire emberemlékezet óta nem volt példa az NB III-ban. A csoportot 16 együttes alkotja, a két helyi klub mellett még a BKV Előre, Budapest Honvéd II., Dabas, ESMTK, Gyula, Hódmezővásárhely, Csepel, Martfű, Monor, Pénzügyőr, Szegedi VSE, Szolnok, Tiszaföldvár, Vasas II. lesz tagja a mezőnynek. A „kis” KTE tavaly is ebben a csoportban szerepelt, 11 riválisa változatlan maradt, míg az NB II-ből érkező Tiszakécske mellett három vármegyei ligából érkező klub csatlakozott.

A mezőnyt vizsgálva kijelenthető, hogy a bajnoki címet és feljutást célul kitűző Tiszakécske egyértelmű esélyese az aranyéremnek, míg a KTE fiataljai idén is a bennmaradásért küzdhetnek majd.

A KTE II. idegenben, a Tiszakécske otthon kezd

Az NB III-ban négy csoportban zajlanak a küzdelmek, mindegyikbe 16 csapat kapott besorolást. Az idény végeztével a négy bajnok közül osztályozót követően kettő juthat fel a másodosztályba. Búcsúzni a 14-16. helyezett együttesek fognak. A kötelező meccsnap továbbra is a vasárnap lesz, kivéve ha válogatott mérkőzéssel, illetve nemzeti ünneppel esne egybe a forduló. Mivel augusztusban a MOL Magyar Kupa első fordulói is lezajlanak, így hétközi fordulókat is beiktattak erre az időszakra.