Virágh Ferenc túlkoros visszajátszók nélküli csapattal utazott Szegedre, míg hazai oldalon komoly tapasztalattal felvértezett játékosokkal erősített a „Szvese” a nyáron.

A KTE II. vereséggel kezdett

Fotó: Nyitray András

Jól is kezdtek a hazaiak, hiszen korán előnybe kerültek Papp révén, de a 24. percben Ruzsa gólpasszából Artner egyenlíteni tudott, így 1-1-es állásnál vonulhattak öltözőbe a csapatok. Szünet után megint a Szeged kezdett frissebben és határozottabban, Beretka három perc elteltével lőtt gólt, majd a 67. percben Kormányos növelte az előnyt. A KTE ifjoncai becsülettel küzdöttek, de nem tudtak ezt követően közelebb kerülni riválisukhoz, ráadásul a 94. percben Orovecz a kegyelemdöfést is bevitte (4-1).

– Tulajdonképpen pontosan ugyanaz történt most is, minden minden bajnokságunk kezdetén. Végig csináltunk egy biztató felkészülést, de a bajnoki mérkőzés az már más tészta. Ellenfelünk több száz NB-s mérkőzésnyi rutinra építhetett, amit mi nem mindig tudtunk sajnos lelkesedéssel, szervezettséggel pótolni, vagy éppen kiegyenlíteni. Az első félidőben ez még sikerült, sőt, a fordításra két lehetőségünk is adódott, de nem tudtunk vele élni. A második félidőben már hiányzott a kellő minőség a játékunkból, a második bekapott gól után a hitet is elveszni láttam. Kell a tapasztalás, de az csak a mérkőzéssel jön, ami nem mindig úgy sikerül, ahogy szeretnénk – értékelt Virágh Ferenc vezetőedző.

Szegedi VSE – Kecskeméti TE II. 4-1 (1-1)

Szeged. V: Sveda (Dobos, Dudás)

SZVSE: Balogh – Kormányos, Csamangó (Ottlik 59.), Rádai, Beretka (Orovecz 59.), Albert (Fodor 76.), Mezei, Kelemen (Benyó 59.), Kéri (Dobronoky 46.), Papp Á., Lévai. Edző: Mészáros Zoltán

KTE II.: Pálfi – Ruzsa (Nagy B. 59.), Molnár M., Kovács P. (Virágh 89.), Balis (Varga M. 46.), Harmati, Artner, Czenky (Balla 59.), Horváth, Szabó Cs. (Kárpáti 70.), Szamosi. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Papp (10.), Beretka (48.), Kormányos (67.), Orovecz (94.) ill. Artner (24.)