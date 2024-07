Virágh Ferenc, az NB I.-es rajtra készülő második csapatának a vezetőedzője hasznosnak értékelte mind a két összecsapást.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

– Az első félidőben öt próbázóval kezdtük a mérkőzést – utalt a Vásárhely elleni edzőmeccsre. - Rendkívül hasznos és tanulságos volt a találkozó, hiszen egy nagyon komoly csapattal szemben mérettettünk meg. Elégedett vagyok, mert bár korán hátrányba kerültünk, mégis gyorsan fel tudtuk venni a meccs ritmusát. Mind labdabirtoklásban, mind védekezésben láttam előrelépést, de nyilvánvaló, hogy sok javítani valónk is van. A Kelen ellen jól alkalmazkodtunk a körülményekhez, jól kezdtük a mérkőzést, korán előnyhöz is jutottunk, összességében remek első félidőt produkált a csapat. A második játékrészben a meleg ellen is küzdöttek a játékosok, de nem lehet panaszom a látottakra – jelentette ki a mester.