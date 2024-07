A Fehérvárnál nagyobb átalakulás volt nyáron, Pető Tamás személyében új edző érkezett, de játékosok is távoztak, illetve érkeztek.

– Nagyon kevés információnk volt a Fehérvárról csütörtök estig, akkor természetesen én is néztem a kupameccsüket. Pető Tamással a Pro képzésre is együtt járunk, tavasszal pedig találkozhattak csapataink is, amikor a Veszprémmel játszottunk a kupában. Nagyon képzett edző, komoly holland tapasztalata is van; itthon is kiváló szakemberekkel dolgozott. Átalakult a Fehérvár játéka, felállási formája vele, ám mivel ők is szinte végig külföldön vagy zárt kapuk mögött készültek, nem sokat tudunk még róluk – mondta Szabó István.

A klub célja idén is a stabil bennmaradás, azon belül szeretne minél jobb eredményt elérni a csapat, ehhez jó rajtban bíznak.

– Szeretnénk pontot, pontokat gyűjteni közönségünk előtt, de azt sem szeretném, ha a játékosok túl görcsösek lennének. Ahogy azt mondani szoktam, a bajnokság egy maraton, nagyon sok állomás van jövő májusig. Nekünk minden héten az a feladatunk, hogy a lehető legtöbbet adjuk ki magunkból a pályán, megmutatva azt, hogy ez az a csapat, melyet tavaly vagy azelőtt is megszerettek a szurkolók. Megalkuvás nélkül kell futballozni, de persze a Fehérvárnak is lesz ehhez egy-két szava – zárta gondolatait Szabó István.

A Kecskeméti TE–Fehérvár FC mérkőzés vasárnap 18 óra 50 perckor kezdődik a Széktói Stadionban.