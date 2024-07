A 32 esztendős játékos tavaly nyáron igazolt KTE csapatához, miután Kisvárdán lejárt a szerződése.

Matheus Leoni elhagyta a KTE keretét

Fotó: Bús Csaba

Az őszi szezonban még többségében a kezdőcsapat tagja volt, tavasszal már kevesebb játékpercet kapott, végül 29 tétmeccsen két gólpassz került a neve mellé. Miután nyáron Kotula Máté is csatlakozott balhátvéd poszton az NB I-es kerethez friss igazolásként, már három játékosa volt a kecskemétieknek ezen a poszton Zeke Márióval együtt. A KTE klubvezetése a játékos érdemeire is tekintettel, lehetőséget biztosított ezek után Leoninak arra, hogyha megfelelő ajánlatot kap, szabadon távozhat a több játéklehetőség érdekében. Ez végül az újonc Nyíregyházától érkezett meg, ahol kedden alá is írta szerződését a futballista, így már az FTC ellen sem játszik.