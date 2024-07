– Idaho után Coloradóba került. Az már állami egyetem, ahová gondolom nem egyszerű bekerülni.

Így van, két szezon után jutottam el arra szintre, hogy reálissá vált, hogy nagy egyetemre kerüljek. Az amerikai iskolák rangsorolva vannak, és abból a szempontból nagy váltás volt, hogy egy kvázi ötödik ligás csapatból divízió I-es egyetemre kerültem. Idahóban végig kezdő voltam, de Coloradóban is pár hónap után már alapembernek számítottam, amire nagyon büszke vagyok. Egyébként több egyetem is szeretett volna, érdekes volt megélni, ahogy küzdenek értem az iskolák. Volt, hogy asszisztens edzők néztek meg edzésen vagy meccsen, majd a coloradói vezetőedző is megtekintett élőben, ami hatalmas szó volt. Mielőtt egy diák egyetemet választ, tehet egy 48 órás vizitet az adott intézményben. Hogy őket válasszam, az ott töltött látogatásom során le akartak nyűgözni, ötcsillagos hotelben szállásoltak el és olyan éttermekbe vittek el, amiket csak a filmekben láttam korábban.

Forrás: Farkas Petra Facebook-oldala

– Milyen körülmények jellemeznek egy amerikai állami egyetemet?

Egy szóval: elképesztő. Minden adott a játékosok számára, hogy fejlődjenek. A csarnok – ahol rendre telt ház előtt játszottunk – nagyobb, mint bármelyik magyar csapat pályája. Ugyanez igaz az edzőtermekre, öltözőkre is. Volt, hogy éjszaka nem bírtam aludni, és lementem az edzőterembe dobógéppel többszáz dobást végrehajtani. A hatalmas területű campuson minden zöld, fákkal teli volt. Kicsit emlékeztetett Magyarországra. Idahóban kollégiumban laktunk, amit szintén nagyon szerettem, de Colorado komolyabb szint volt.

– A szezonok jól sikerültek csapat- és egyéni szinten?

Az első coloradói évemben jött a Covid, ami borzasztó volt. Kétnaponta teszteltek minket, nem mehettünk be az öltözőbe, még az edzésen is maszkban kellett sportolni. Az a szezon viszont összehozott minket, nagyon összekovácsolta társaságot a sok nehézség. Bár az USA-ban négyéves az egyetemi képzés, a Covid miatt kaptunk plusz egy évet, így a járvány okán összességében öt esztendőt tölthettem el a tengerentúlon. A következő két szezon felüdülés volt a Covid után, a csapatban már a rangidősök közé tartoztam. Konferencia döntőig is eljutottunk, Las Vegasban négy nap alatt négy meccset játszottunk és a fináléban csupán 5 ponttal kaptunk ki.