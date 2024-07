A KLC hosszú ideje kiemelten foglalkozik a leány- és női labdarúgással, mostanra nagyjából 100 főt tesz ki a leányszakág a klubnál. A létszámmal párhuzamosan az eredmények is egyre szebbek lettek.

A KLC női csapata osztályt vált

Fotó: KLC

– 2016-ban kezdtünk el jobban foglalkozni a női futballal, akkor a Kecskeméti Női Labdarúgó Egyesület vezetőjével, Szabó Erikával hosszas előkészítés után jutottunk arra, hogy a teljes játékosállománnyal együtt átigazolnak a KLC-be. 16 játékost vettünk át akkor, két korosztályt. Elindítottunk egy iskolai programot, amin keresztül sok új játékost sikerült bevonnunk, folyamatosan növekedett a létszám. Mára stabilan 100 fő környékén van a leány­szakág, a regionális bajnokságokban korosztályos csapataink rendre az élmezőnyben zárnak, többször bajnokként. Közben elindítottuk a felnőttegyüttest is a vármegyei bajnokságban, mely hosszú évekig remek teljesítménnyel rukkolt elő, az utolsó két bajnokságot meg is nyerte – tekintett vissza a kezdetekre S. Juhász Attila, a KLC elnöke.

A bajnoki címek után az KLC-nél úgy érezték, meg kell vizsgálni a szintlépés lehetőségét, ugyanis a vármegyei liga kevés kihívást jelentett a hölgyeknek már, az U19-es bajnokságban ugyanakkor folyamatosan jöttek a sikerek.

– Ahogy említettem is, két bajnoki címet szerzett zsinórban a felnőttcsapat, emellett az U19-es együttes is bajnok lett. Azt néztük, hogyan tudunk előrelépést biztosítani a csapatainknak. Az előző év már egy próbaév volt ilyen szempontból, kipróbáltuk magunkat az NB II.-es futsal­bajnokságban. Hektikusan szerepeltünk, a legjobbakat is le tudtuk győzni, de akár az utolsóktól is rendre ki tudtunk kapni, ami elsősorban annak is volt köszönhető, hogy a futsalban kevés rutinunk volt. Két éve részt vettünk emellett a női Magyar Kupában, ahol rendre NB II.-es ellenfeleket kaptunk, s noha nem tudtunk továbbjutni, rendre szoros meccseket játszottunk. Az MLSZ női labdarúgást fejleszteni kívánó programjában a kezdetek óta Kiemelt Képzési Központ vagyunk, örömteli az is, hogy egyre több játékosunk kap lehetőséget a korosztályos, illetve regionális válogatottakban. Mindennek tükrében hoztuk meg azt a döntést, hogy a 2024/2025-ös évben benevezünk az NB II.-es bajnokságra, magunk mögött hagyva a megyei futballt. Sajnos nagyon kevés csapat versengett alacsony mérkőzésszám mellett, ami hosszabb távon nem alkalmas arra, hogy egy közösséget egyben tartsunk – mondta az okok kapcsán S. Juhász Attila.